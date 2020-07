Avec Stellantis, Peugeot et Fiat peuvent-ils dépasser leur culture d'entreprise ?

L'industrie automobile 4.0 ? La future entité qui résultera de la fusion Fiat Chrysler Automobile et PSA portera le nom de "Stellantis". Soit une dénomination qui ne renvoie à aucune marque automobile, contrairement à tous les usages du secteur... Les trois premiers constructeurs mondiaux s'appellent Groupe Volkswagen, Toyota Motors ou encore General Motors, soient des raisons sociales éponymes de marques du groupe qu'ils représentent et qui rassemblent d'autres marques. On note également les groupes Hyundai-Kia, et même l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui a conservé les marques historiques des trois entités.



Faire "briller les étoiles"

Avec Stellantis qui vient du latin "stellos" qui signifie "briller d'étoiles", les deux groupes choisissent une dénomination qui rappelle la vague des "naming" des années 2000 et qui avaient...