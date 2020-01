BMW parie sur la conduite assistée, boostée à la 5G

BMW veut reprendre la main ! Au CES de Las Vegas, le groupe automobile allemand a dévoilé une série d'innovations qui préfigurent sa vision de la voiture du futur. Le principal enseignement de ces annonces, c'est que le constructeur veut sortir des promesses utopiques de la voiture autonome. Néanmoins, BMW estime que ce niveau d'autonomie, qui permettra de lâcher durablement le volant dans certaines conditions (sur autoroute, par exemple), est déjà à même d'accueillir une série d'innovations.

« Notre vision de la mobilité de demain est celle d'une expérience immersive grâce aux nouvelles technologies, notamment la 5G", a ainsi résumé Klaus Fröhlich, membre du comité de direction de BMW en charge de la R&D. Avec Ease, BMW a présenté un conceptcar, notamment autour de l'interaction homme-machine. Jusqu'ici, le groupe était connu pour ses dispositifs poussés de commandes tactiles et gestuelles, mais également ses assistants vocaux.

Expérience immersive

Cette fois, il veut aller plus loin en s'aidant de l'intelligence artificielle et analyser le regard du conducteur. Ease compile toutes les informations liées à ce dernier, mais également à son environnement (climat, circulation...), et veut améliorer l'expérience immersive à bord : température intérieure, volume sonore, cartographie, commerces à proximité... Mais la principale annonce de BMW reste toutefois sa stratégie 5G. L'entreprise a annoncé que sa gamme iNext, dont les premiers modèles seront lancés en 2021, en sera équipée. C'est le premier groupe au monde à se positionner aussi clairement sur cette technologie. Celle-ci sera absolument nécessaire pour permettre d'optimiser la conduite autonome, sans laquelle le projet d'expérience immersive ne sera pas possible.

Le groupe automobile allemand joue gros avec des investissements conséquents. Car, si les innovations sont séduisantes sur le papier, il devra néanmoins prouver qu'il existe une vraie demande pour les nouveaux usages en matière de connectivité et de voiture autonome. À condition, bien sûr, que la réglementation l'y autorise.