En Europe, les ventes de voitures neuves chutent, celles des deux-roues bondissent

Les ventes de voitures neuves continuent de chuter en Europe. En cause, la pénurie de pièces détachées qui se poursuit en raison des perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement. En mai, les immatriculations ont chuté de près de 21% au Royaume-Uni. A l'exception du confinement en 2020, c'est la deuxième plus faible performance mensuelle observée depuis 30 ans, selon la SMMT, l'association britannique sectorielle. Résultat : le marché britannique reste 32,3% inférieur à son niveau d'avant-crise. En revanche, les ventes de voitures électriques ont bondi de près de 18%.

Rebond de la production domestique en Allemagne

Même profil des ventes en Allemagne et en France, même si le plongeon est moins marqué. Outre-Rhin, le marché des ventes de voitures neuves a baissé de 10,2%, mais la production domestique a rebondi de 25%. Au total, 207.199 voitures neuves ont été enregistrées selon l'Agence fédérale pour l'automobile. Pour rappel, la baisse avait été de 21,5% en avril et de 17,5% en mars. Résultat : avec 1 million d'unités vendues pour les cinq premiers mois de l'année, le marché allemand est en recul de 9% par rapport à la même période de 2021 et de 33% par rapport à celle de 2019. Lueur d'espoir pour ce secteur clé de l'économie allemande: la production domestique a rebondi aidée par deux jours ouvrés supplémentaires. Mais la production des cinq premiers mois de l'année reste de 34% en deçà du niveau d'avant-crise, en 2019. Seules les ventes de voitures électriques ont progressé, grimpant de 8,9%, pour représenter 14,1% des nouvelles immatriculations, alors que les ventes des modèles à essence et diesel ont baissé plus que le marché.

En France, les ventes de voitures neuves ont encore reculé de 10% au mois de mai pour le douzième mois consécutif. Le secteur a enregistré 126.813 immatriculations, soit une baisse 10,09% sur un an malgré deux jours d'activité supplémentaires. Alors que le printemps est censé être un temps fort pour la vente de voitures, "les résultats ne sont pas bons du tout. La pénurie de semi-conducteurs continue de ralentir les livraisons", a commenté François Roudier de la Plateforme automobile, qui rassemble les constructeurs.

Sur les cinq premiers mois de 2022, le marché recule de 16,92% avec 600.897 immatriculations. Les ventes d'utilitaires légers ont également baissé de près de 25%, à 147.161 immatriculations de janvier à mai. Ce contexte profite aux motorisations hybrides et hybrides rechargeables, qui représentent 28,6% des ventes sur les cinq premiers mois de l'année, et aux électriques (11,9%).

Boom des deux-roues

La tendance est complètement différente pour les deux-roues. Au premier trimestre, les ventes de motos et scooters ont encore accéléré, a indiqué mi-mai l'Association des constructeurs européens de motocycles (ACEM). Les immatriculations de deux-roues en France, Allemagne, Italie, Espagne et au Royaume-Uni ont progressé de 14,6% sur un an et dépassé les chiffres de ventes pré-pandémie du premier trimestre 2019, en atteignant 226.793 unités. Le marché des deux-roues a ainsi poursuivi sa croissance tandis que le marché automobile reculait fortement, à moins de deux millions d'unités sur le même périmètre.

Les scooters ont aussi progressé de 3,5% sur les six principaux marchés européens (France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne), atteignant 57.755 unités. La France et les Pays-bas, deux principaux marchés du continent, ont cependant accusé un léger recul. Les modèles électriques ont continué leur progression, avec 8.936 motos et 19.045 scooters à batteries écoulés.

"Les immatriculations de deux-roues sont restées solides sur les principaux marchés européens au premier trimestre, en dépit de problèmes logistiques et industriels créés par la pandémie de Covid-19", avait indiqué Antonio Perlot, le secrétaire général de l'ACEM.

Des données préliminaires pour le mois d'avril montrent cependant un "léger ralentissement sur certains marchés", soulignait Antonio Perlot, "lié à la pénurie de semi-conducteurs et des retards de livraison, affectant la disponibilité de certains modèles".

"Les ventes des prochains mois pourraient être touchées, à la hausse ou à la baisse, par des facteurs comme la hausse du prix de l'essence ou la situation économique en Europe", alors que le printemps et le début de l'été sont des temps forts pour les ventes de deux-roues.