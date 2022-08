Ford condamné à 1,7 milliard de dollars après un accident mortel, fait appel

La justice américaine a-t-elle infligé une amende stratosphérique à Ford ? Pour le groupe automobile américain, condamné à verser 1,7 milliard de dollars de dommages et intérêts après le décès d'un couple en Géorgie, cette décision est abusive.

Selon la justice, la responsabilité de Ford dans la mort de Melvin et Voncile Hill est engagée en raison d'un défaut de l'un de ses modèles, le F-250. Après une crevaison, ce pick-up de 2,6 tonnes se serait retourné. Les passagers ont été écrasés par le toit de l'habitacle qui n'a pas résisté au tonneau du véhicule. D'après les enfants du couple disparu, il y a un défaut de conception du véhicule notamment du toit. Un modèle qui, selon des documents cités par les médias américains, a été impliqué dans des dizaines d'autres accidents similaires.

Plus de 5 millions d'exemplaires

Le F-250 a été produit à 5,2 millions d'exemplaires de 1999 à 2016. Mais, c'est en 2017, que le constructeur a décidé de renforcer son toit.

Lors du procès, les avocats du deuxième groupe automobile américain, et le premier vendeur de pick-up, ont tenté de démontrer que la sécurité de l'habitacle ne souffrait d'aucun défaut, documents et études de design à l'appui. Ford a jugé que cette décision était dénuée de « preuves », et a décidé de faire appel de la décision.

La justice américaine est connue pour infliger des amendes souvent très lourdes, mais celle qui vient d'être prononcée contre Ford est inédite pour ce genre d'affaire. L'enveloppe de 1,7 milliard de dollars correspond à des dommages dits punitifs, qui vont au-delà du préjudice du ou des victimes et vise à sanctionner le comportement de l'auteur.

Jeudi dernier, le même jury avait condamné, séparément, Ford et la chaîne d'entretien automobile Pep Boys (pour avoir posé un mauvais train de pneus) à verser 24 millions de dommages et intérêts aux enfants du couple Hill, en réparation de leur préjudice.

(Avec AFP)