Jean-Philippe Imparato lâche Peugeot pour aller sauver Alfa Romeo

Jean-Philippe Imparato a pris la tête d'Alfa Romeo le 19 janvier (Crédits : Reuters)

Celui qui a participé à faire de Peugeot l'une des marques automobiles les plus rentables du monde, vient d'être parachuté à la tête d'Alfa Romeo. La marque italienne souffre d'un cruel déficit de stratégie produit qui se traduit par des ventes décevantes, et ce, malgré une notoriété premium intacte. Cette nomination fait partie de la série de nomination annoncée mardi pour le premier jour de Stellantis, la nouvelle structure issue de la fusion entre FCA et PSA.