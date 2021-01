Renault : comment Luca de Meo veut booster Dacia et Lada

Aller plus loin ! C'est la nouvelle impulsion que Luca de Meo souhaite donner à Dacia, la marque entrée de gamme de Renault. D'après le nouveau patron du groupe automobile français, le potentiel de cette marque a été sous-exploitée, et ce, malgré son succès. Pour donner encore plus de puissance à cette impulsion, il a décidé de regrouper le label roumain avec son alter-égo russe Lada, au sein d'une même direction générale, emmenée par Denis le Vot.

Un nouveau SUV pour relancer la marque

Comme pour Renault, Dacia devra être plus offensif sur le segment C. Jusqu'ici sa gamme s'arrêtait au Duster, un SUV à cheval entre les segments B et C. Lors de la présentation du plan Renaulution, Denis le Vot a dévoilé un concept-car baptisé le « Bigster », qui doit préfigurer les lignes d'un plus grand SUV d'environ 4,60 mètres, soit 30 cm de plus que le célèbre Duster...

Mais le Bigster interroge car sur cette configuration, Dacia pourrait se positionner sur la tranche très haute du segment C puisqu'en comparaison, un Peugeot 3008, un Renault Kadjar et même un Nissan Qashqai, - soit un échantillon réprésentatif du coeur du marché du segment C -, se situent aux alentours de 4,4 à 4,5 mètres. Le...