Stellantis, jour 1

Le constructeur automobile français PSA et son concurrent italo-américain Fiat Chrysler ont officiellement conclu leur fusion, donnant naissance à Stellantis, le nouveau quatrième groupe automobile mondial, ont annoncé samedi les deux sociétés. "La fusion entre Peugeot S.A. (Groupe PSA) et Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA), qui doit mener à la création de Stellantis N.V. (Stellantis), a pris effet ce jour", ont déclaré PSA et FCA dans un communiqué commun. L'action du nouveau Stellantis, qui sera dirigé par l'actuel président du directoire de PSA Carlos Tavares, fera ses débuts à la Bourse de Paris et de Milan lundi, puis sur la place new-yorkaise le lendemain. En espérant qu'à moyen terme, la France n'aura pas de regrets...

Les marques Fiat, Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep ou Maserati sortiront désormais des usines du quatrième groupe automobile mondial. Les 14 marques du groupe représentent environ 9% du marché automobile mondial, pour 8 millions de véhicules vendus en 2019.