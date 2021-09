Le groupe chinois Xiaomi, numéro deux mondial des smartphones devant Apple, se lance dans la voiture électrique

Des smartphones à la voiture électrique. C'est le défi que se lance le chinois Xiaomi, fabricant de smartphones et d'appareils électroniques en tout genre comme des tablettes tactiles, de montres connectées, des écouteurs. Un pas de plus vers la mobilité puisque le numéro deux mondial du smartphone fabrique aussi des trottinettes et des scooters. Basé à Pékin, ce groupe créé en 2010 seulement va désormais concevoir des véhicules électriques avec la création d'une filiale, Xiaomi Auto, dotée d'un capital de 10 milliards de dollars. Le PDG du groupe, Lei Jun passe donc de la parole aux actes. Au printemps, il avait évoqué ce projet en précisant que le groupe commencerait probablement à lancer "une berline ou un SUV". Pour l'heure, aucune date de commercialisation n'a été donnée.

Fort développement des voitures électriques en Chine

Xiaomi se lance donc en solo, alors que, récemment, Evergrande, l'un des groupes les plus endettés de Chine, avait annoncé des pourparlers avec Xiaomi au sujet de sa filiale Evergrande Auto, fondée en 2019 avec l'ambition de révolutionner l'électrique. Aujourd'hui, Evergrande Auto ne commercialise pour l'heure aucun véhicule et a accusé 4,9 milliards de yuans (640 millions d'euros) de pertes au premier semestre.

Les véhicules à énergies nouvelles (hybrides, électriques, pile à combustible) connaissent un fort essor en Chine, pays en pointe dans ce domaine grâce notamment à une partie de la population qui est ultra-connectée et à une politique incitative des autorités.

XIAOMI DEVANT APPLE

Fondé en 2010, Xiaomi a connu un essor fulgurant ces dernières années en proposant des appareils haut de gamme à prix abordable, et en les vendant au départ directement en ligne. Quasi inconnue à l'étranger à ses débuts, la marque était à l'époque régulièrement moquée pour ses produits fortement inspirés par l'iPhone d'Apple. Au deuxième trimestre Xiaomi a dépassé la firme à la pomme au rang de numéro deux mondial des fabricants de smartphones dans un marché dynamique avec la levée des confinements, selon une enquête du cabinet Canalys. Les ventes mondiales de smartphones ont grimpé de 12% au deuxième trimestre, selon cette étude. Le sud-coréen Samsung maintient sa position de leader mondial avec une part de marché de 19%. Xiaomi a quant à lui atteint pour la première fois la deuxième place avec une part de marché de 17%, ses ventes ayant bondi de 83%. Le groupe chinois "développe rapidement ses activités à l'étranger", a relevé Ben Stanton, directeur de la recherche chez Canalys, citant des progrès de 300% en Amérique latine, de 150% en Afrique et 50% en Europe occidentale. "Au fur et à mesure qu'il grandit, il évolue (...). Il est cependant encore largement orienté vers le marché de masse, et comparé à Samsung et Apple, son prix de vente moyen est respectivement de 40% et de 75% moins cher", souligne ce responsable. Les fabricants, chinois également, Oppo et Vivo occupent la 4e et 5e place du marché mondial avec des parts de marché d'environ 10% chacun. Aux Etats-Unis, Xiaomi a été récemment retiré de la liste noire des entreprises chinoises soumises à des sanctions pour des questions de sécurité nationale.

(avec AFP)