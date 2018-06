Les flottes d'entreprise mettent les watts !

Un coût d'utilisation plus élevé que celui des voitures diesel, un choix de modèles restreint et une autonomie insuffisante ont détourné, jusqu'ici, les flottes d'entreprises de l'utilisation de véhicules électriques. Un nouvel essor semble pourtant poindre depuis le début de l'année. Après la progression record de 55 % relevée en mars, c'est une nouvelle hausse des ventes de véhicules électriques, de + 44 %, qui a été enregistrée en avril, avec surtout un bond de + 84 % pour les seules voitures particulières acquises par les entreprises. Un taux de croissance important, mais qui ne porte que sur un faible volume : seulement 4 511 immatriculations ont été enregistrées sur les quatre premiers mois de l'année. Il n'empêche, le « plan-produit » présenté par les constructeurs automobiles d'ici à 2025 ne laisse plus place aux hésitations. Et c'est bien à une forte accélération des ventes de voitures électriques qu'il faut s'attendre.

Pour les loueurs longue durée, qui ont enregistré 62 % des achats automobiles réalisés par des entreprises l'an passé, il s'agit d'un virage à ne pas rater. Comme le signale Jean-François Chanal, directeur général d'ALD Automotive, « avec désormais une autonomie de l'ordre de 300 km, les véhicules électriques peuvent répondre à de nouvelles cibles de parcs et trouver une plus large place dans les flottes. Et cela conduit à des usages différents de la voiture. Ainsi, avec notre nouvelle offre ALD Switch, dans le cadre d'une location d'un véhicule électrique, son conducteur peut bénéficier, 60 jours par an, d'un véhicule thermique ou hybride pour réaliser des kilométrages importants le week-end ou lors de ses congés ».

De nouvelles offres

De même, explique Jean-Loup Savigny, directeur commercial et marketing de LeasePlan, « nous voulons forcer le destin du véhicule électrique en proposant aux flottes des loyers de location attractifs au travers d'une offre "full package" prévoyant l'installation de bornes de recharge dans l'entreprise, mais aussi au domicile du conducteur du véhicule lorsque cela s'avère nécessaire ».

Même tendance chez Arval France, dont le directeur général, Ferréol Mayoly, annonce :

« Nous avons fait le constat que les freins au passage du véhicule thermique à la mobilité électrique dans les flottes n'étaient pas les véhicules euxmêmes, mais la nécessité pour les collaborateurs des entreprises de pouvoir tester sur le long terme les voitures électriques dans leur activité. Nous proposons donc désormais en location de moyenne durée, et pour des périodes de trois à six mois, des véhicules électriques en test associés quelques semaines par an à un véhicule thermique. Même si elle porte sur un volume encore modeste, c'est une croissance de 30 % que nous enregistrons avec cette nouvelle offre sur les premiers mois de l'année. »

Tous les loueurs sont en effet convaincus de l'essor prochain des ventes de voitures électriques dans les parcs d'entreprises. Comme le rappelle Jean-Loup Savigny, « c'est notre métier de conseiller nos clients et nous estimons que la demande de véhicules électriques va progresser dans les flottes en raison de la hausse que va connaître le coût total d'utilisation (TCO) des véhicules thermiques. D'abord, l'introduction en septembre du nouveau protocole d'homologation WLTP va provoquer un réajustement fiscal. Ensuite, les modifications apportées aux motorisations thermiques afin de les rendre compatibles avec la norme de pollution Euro 6c vont renchérir les prix des modèles thermiques et provoquer une hausse de leur TCO ».

Plus chers mais des avantages

Si les véhicules électriques sont plus chers, ils bénéficient toujours d'un bonus de 6 000 euros. Surtout, le coût de la recharge complète d'un véhicule électrique est seulement de l'ordre de 1,50 euro. Quant aux prestations d'entretien, elles sont limitées aux freins et aux pneumatiques.

Enfin, constate Jean-Loup Savigny, « il existe chez nos clients grands comptes une forte demande de cotations de véhicules électriques dans la perspective prochaine de les inscrire dans le catalogue des voitures proposées par l'entreprise à ses collaborateurs. Cette catégorie de clients en effet est soumise à des contraintes économiques mais également à un engagement sociétal qui conduit les flottes à se tourner vers des modèles électriques ».