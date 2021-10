Les ventes de voitures diesel dépassées par celles d'hybrides non rechargeables en Europe

D'année en année, le diesel, cette technologie de motorisation qui utilise le gasoil comme carburant, se rapproche du fond de l'abîme. Le diesel avait pourtant le vent en poupe vers la fin des années 1990 notamment en France (à cause d'un prix du carburant subventionné), le plus haut des ventes étant atteint début 2012. Mais pendant ce temps-là, les preuves sur la nocivité des émissions polluantes (Cf. un rapport du CNRS de 1997) s'accumulaient poussant ainsi les pouvoirs publics à instaurer le filtre à particules en 2007, jusqu'à l'avertissement de l'OMS, émis en juin 2012, établissant que le diesel est cancérigène.

Cependant, c'est le scandale du dieselgate en 2015 qui a vraiment accéléré ce mouvement de déclin. Lequel se voyait encore renforcé par un autre facteur : l'électrification du marché automobile européen qui ne cesse de progresser et devient de plus en mature.

Une étape significative dans le mouvement de déclin du diesel

Dans ce grand mouvement de bascule, le troisième trimestre 2021 marque une étape très significative : c'est la première fois qu'il se vend plus de voitures hybrides que de motorisation diesel sur le marché auto européen, a annoncé ce vendredi l'association des constructeurs (ACEA).

Les hybrides non-rechargeables, dits "simples"(*) se placent en deuxième position avec 20,7% de parts de marché, derrière l'essence (39,5%) mais devant le diesel (17,6%), qui perd 10 points en un an. Cette croissance vient notamment des pays d'Europe centrale, où les ventes d'hybrides ont augmenté de 69.3% entre juillet et septembre.

Sept ans après l'explosion du "Dieselgate", les ventes de diesel ont été divisées par deux sur un an, avec 381.473 véhicules vendus au troisième trimestre.

Larges subventions

Largement subventionnés, les hybrides rechargeables et les électriques ont presque doublé leur présence, avec 9,8% et 9,1% du marché.

Les ventes de véhicules électriques ont également doublé sur un an en Italie, en Suède, au Danemark, au Portugal ou en Autriche. Elles ont augmenté de 62,7% en Allemagne et de 34,6% en France, les deux principaux marchés européens.

La Suède est le pays le plus électrique de l'Union avec une proportion de 25% parmi ses voitures neuves, devant les Pays-Bas et leurs 18,8%. Près de l'UE, la Norvège est le pays le plus électrique du monde avec près de 72% de véhicules électriques.

Hybrides et électriques tirent mieux leur épingle du jeu

Depuis 2020, les constructeurs ont dopé leur offre d'hybrides et d'électriques et ce marché automobile morose, miné par les effets de la crise sanitaire et les pénuries de semi-conducteurs, profite d'abord à ces véhicules.

Chez Porsche par exemple, sur les ventes de janvier à septembre, le modèle 100% électrique Taycan a dépassé de quelques exemplaires la 911, la sportive historique de la marque, même s'il reste loin derrière les SUV Cayenne et Macan.

(avec AFP)

(*) NOTE

Les véhicules dotés d'un moteur hybride dit « simple » sont équipés d'une petite batterie d'environ 1 à 2 kWh (1,2 kWh pour la Renault Clio E-Tech) et ne demande pas de recharge sur prise de courant. La recharge de la batterie s'effectue ainsi grâce à de la récupération d'énergie effectuée à chaque freinage ou décélération. (Source: Planète Renault: "Plutôt hybride simple ou rechargeable?")