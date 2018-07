Pourquoi Valeo dégringole en Bourse

Pour Jacques Aschenbroich, Pdg de Valeo, les perspectives à moyen terme sont solides. (Crédits : Reuters)

L'équipementier automobile français chute fortement en Bourse après la publication de ses résultats semestriels. Le groupe accuse un ralentissement de son activité et anticipe un second semestre incertain. Le groupe reste néanmoins confiant sur ses perspectives de moyen et long terme, et s'attend à un retour de la croissance dès 2019.