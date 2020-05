Renault-Nissan : l'ambitieux plan Senard pour relancer l'Alliance

(Crédits : KIM KYUNG-HOON)

Vingt ans après la création de l'Alliance, Jean-Dominique Senard fait entrer Renault, Nissan et le dernier venu, Mitsubishi, dans une nouvelle phase de coopération, plus uniquement fondée sur une centrale d'achat, mais sur des synergies industrielles et de R&D. Cette phase avait été ébauchée par Carlos Ghosn à la fin de son règne, mais Jean-Dominique Senard en a revu l'esprit en excluant la dimension "course aux volumes", qui avait largement été critiquée en interne, surtout chez Nissan... Cette nouvelle organisation doit clairement permettre de relancer l'Alliance.