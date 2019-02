Indemnités de départ : Renault pulvérise le parachute doré de Carlos Ghosn

Renault ne versera à Carlos Ghosn ni l'indemnité de départ liée à sa clause de non-concurrence de deux ans, ni les actions attribuées de 2015 à 2018, à la suite de l'arrestation au Japon de son ex-PDG pour des malversations financières présumées, a annoncé mercredi le constructeur français après une réunion de son conseil d'administration.

Des sources avaient auparavant déclaré à Reuters que le montant cumulé de ces indemnités annulées par Renault s'élevait à 30 millions d'euros.

"A la suite de la démission de M. Carlos Ghosn de ses mandats de Président du Conseil d'administration et de Directeur général le 24 janvier dernier, le conseil a décidé à l'unanimité (...) de renoncer au bénéfice de l'engagement de non-concurrence souscrit par M. Ghosn et, en conséquence, de ne pas lui verser l'indemnité correspondante égale à deux ans de rémunération fixe et variable", écrit le groupe au losange dans un communiqué.