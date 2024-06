Scandale au Japon : Toyota et d'autres fabricants automobiles ont fraudé sur des tests de certification

Citroën dans la tourmente après un rappel massif de véhicules

Un rappel massif de Citroën en Europe lié à une vieille histoire d'airbags défectueux met la marque dans la tourmente, avec des centaines de milliers de clients priés de ne plus utiliser leur véhicule tant qu'il n'est pas réparé.

Le rappel concerne au total 605.772 véhicules Citroën C3 (le modèle le plus vendu de la marque, devant la 2CV) et DS3, vendus entre 2009 et 2019 dans une vingtaine de pays en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Après plusieurs accidents graves, les autorités américaines avaient confirmé que la détérioration d'un gaz rendait ces airbags potentiellement dangereux, notamment dans les régions à climat chaud et humide. En cas d'accident, lorsque le coussin gonflable se déclenche, des petites pièces peuvent être projetées et occasionner de graves blessures. « C'est une vieille affaire qui a démarré d'abord aux Etats-Unis, Takata nous a dit qu'il n'y avait pas de problème » sur les airbags produits en Europe, a expliqué le directeur de Citroën Thierry Koskas, sur BFM Business.

La donne a changé en Europe avec de « premiers incidents » en 2023 et des « cas potentiels dans le pourtour méditerranéen », d'après Stellantis, suivis d'un premier rappel discret de véhicules début 2024 et de cette opération plus large mi-mai. Le directeur du constructeur a promis vendredi des améliorations dans les jours et les semaines qui viennent dans la prise en charge des clients touchés, alors que la marque lance parallèlement en grande pompe la 4e génération de la C3.