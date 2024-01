Toyota conserve son titre de numéro 1 mondial de l’automobile

Malgré les scandales, Toyota atteint un nouveau record mondial. Le géant japonais a annoncé ce mardi avoir écoulé plus de 11,2 millions de véhicules dans le monde en 2023 (avec ses marques Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino), un résultat qui conforte son premier rang mondial dans l'automobile en volume. Soit une augmentation de 7,2% par rapport à 2022.

Le constructeur a alors récupéré le titre symbolique de numéro un mondial de l'automobile en volume en 2020 et l'a conservé depuis, devant le groupe allemand Volkswagen, de nouveau deuxième l'an passé avec 9,24 millions de véhicules écoulés. De son côté, le sud-coréen Hyundai-Kia a conservé la troisième place du podium, avec 7,3 millions d'unités vendues en 2023.

Même en excluant ses filiales Daihatsu (mini-voitures) et Hino (camions et bus), Toyota et sa marque haut de gamme Lexus ont livré davantage de véhicules que leurs grands concurrents allemand et sud-coréen, à 10,3 millions d'unités en 2023 (+7,7%).

Retard électrique

Cependant, le colosse nippon est en retard dans le segment 100% électrique, dans lequel il a vendu seulement 104.018 véhicules en 2023. Un chiffre qui a certes quadruplé sur un an, mais qui est toujours loin derrière l'américain Tesla (1,81 million de voitures électriques livrées) et le chinois BYD (1,57 million d'unités).

Pour l'instant, Toyota compense largement ce point faible par le dynamisme de ses ventes mondiales de véhicules hybrides (plus de 3,4 millions d'unités en 2023, un bond de 31,4% sur un an).

Scandales

Malgré ses bons résultats, Toyota se retrouve empêtré dans des scandales de tests de performance truqués. Pour rappel, en avril 2023, Daihatsu avait admis des falsifications des résultats des tests de collision sur quatre de ses modèles, concernant en tout 88.000 véhicules fabriqués en Thaïlande et en Malaisie en 2022 et 2023. Mais un rapport indépendant publié fin décembre a révélé des problèmes d'une toute autre ampleur : plus de 170 irrégularités différentes ont été identifiées dans 25 catégories de tests, et certaines de ces mauvaises pratiques remontaient à 1989. Ces irrégularités concernent 64 modèles (anciens ou actuels) produits par Daihatsu, dont certains vendus sous les marques Toyota, Mazda et Subaru. Encore mercredi dernier, le constructeur automobile japonais Daihatsu a annoncé le rappel de 322.700 véhicules. La filiale du constructeur a également interrompu sa production jusque mi-février dans trois de ses quatre usines au Japon.

Et les ennuis s'accumulent puisque Toyota se retrouve dans une nouvelle affaire embarrassante. Il a ainsi annoncé lundi la suspension des expéditions de dix modèles diesel à cause d'irrégularités similaires dans l'homologation de leurs moteurs au Japon, produits par une autre de ses filiales, Toyota Industries. Parmi ces véhicules imposants, dont certains sont vendus à la fois en Asie, en Europe et au Moyen-Orient (mais aucun en Amérique du Nord) figurent le pick-up Hilux, le 4x4 Land Cruiser 300, les SUV Fortuner et LX500d.

Toyota n'a pas détaillé l'impact de cette suspension de livraisons sur ses volumes de vente. Mais le groupe a précisé à l'AFP que la production cumulée de neuf des dix modèles concernés totalisait 36.500 unités par mois dans le monde. Un modèle a même cessé d'être produit.

« Nous reconnaissons la gravité du fait que les irrégularités de certification répétées chez TICO (Toyota Industries Corporation, NDLR), après celles chez Daihatsu, ont ébranlé les fondements mêmes de l'entreprise en tant que constructeur automobile », a déclaré Toyota lundi dans son communiqué. De son côté, l'action Toyota reculait de 0,95% vers 01h00 GMT (2 heures, heure de Paris) ce mardi à la Bourse de Tokyo.

(Avec AFP)