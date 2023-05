Tesla : investissements « significatifs » en vue en France

Investissements en vue pour Tesla en France ? Reçu ce lundi par Emmanuel Macron en marge du Sommet « Choose France », un événement qui a réuni plus de 200 patrons étrangers au château de Versailles, Elon Musk a laissé miroiter des investissements massifs de Tesla dans l'Hexagone. « Je suis confiant dans le fait que Tesla fera des investissements significatifs en France à l'avenir », a lancé le milliardaire sans plus de détails ni sur la nature du projet ni sur le calendrier. Il s'est néanmoins déclaré « impatient » de les lancer.

Lire aussiChoose France : Macron annonce un record d'investissements étrangers, 13 milliards d'euros dans 28 projets

Attractivité

Le patron de Tesla, SpaceX et Twitter s'est déclaré « impressionné par l'accueil réservé par le président Macron et le gouvernement français à l'industrie », près de quatre ans après avoir choisi Berlin pour la première usine du constructeur de voitures électriques en Europe.

« Nous avons parlé de l'attractivité de la France et des avancées significatives dans les secteurs des véhicules électriques et de l'énergie. De régulation numérique également », a tweeté Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron et Elon Musk s'étaient déjà rencontrés en décembre à La Nouvelle Orléans lors de la visite aux États-Unis du président français. Ils avaient eu, selon ce dernier, « une discussion claire et sincère » et échangé sur de « futurs projets industriels verts comme la production de véhicules électriques et de batteries ».

Depuis qu'il a racheté Twitter, le milliardaire américain l'a essoré de ses employés et beaucoup d'annonceurs ont déserté la plate-forme, échaudés par sa gestion à la hussarde comprenant notamment un bouleversement du système d'authentification des comptes.

(Avec AFP)