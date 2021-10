Tesla récolte les fruits de la confiance : l'agence S&P relève d'un cran sa note

L'agence de notation juge la demande solide pour les voitures électriques du constructeur américain. En plus d'avoir la confiance des investisseurs en Bourse, S&P confirme que "les perspectives pour la demande semblent robustes dans le monde entier, surtout si on prend en compte l'expansion actuelle de la production du groupe en Chine, en Allemagne et aux Etats-Unis".