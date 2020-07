Un 4x4 pour remplacer la Smart, le pari d'Ineos à Hambach

Le Grenadier va-t-il remplacer la Smart à Hambach ? Cinq jours après l'annonce par Mercedes de la vente de l'usine de la micro-citadine, le groupe britannique Ineos apparaît tel un potentiel repreneur inattendu et incongru. L'industriel Jim Ratcliffe, dirigeant d'un consortium de 23 000 salariés (61 milliards de dollars soit 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 pour Ineos Group, non coté en bourse), a décidé de se lancer dans la production automobile. Sa filiale Ineos Automotive envisage, depuis 2017, de construire un successeur du Defender, le légendaire 4x4 utilitaire dont Land Rover a cessé la production en janvier 2016. Le projet d'Ineos Automotive, baptisé Grenadier, a été présenté début juillet à l'état de prototype. Sa carrosserie reprend l'aspect utilitaire et les lignes à angles vifs du Defender, mais sa mécanique est inédite....