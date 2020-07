La vente de l'usine Smart, dernier choc d'une histoire mouvementée

À Hambach, les plus anciens se souviennent des débuts difficiles de la Smart. "Quand Mercedes et Smart sont arrivés en Moselle, il y avait du chômage, mais les gens d'ici ne voulaient pas y travailler. Ils n'aimaient pas la gueule de la voiture", se souvient Mario Mutzette, l'un des employés présents depuis 1997. "L'histoire avait mal commencé. Il y a eu des problèmes de tenue de route en phase d'essais. La voiture se renversait. Pendant six mois, on n'a rien fait. Tout le monde a pris peur", poursuit celui qui est devenu l'un des chefs de file des syndicalistes locaux, représentant de la CFE-CGC.

Trois ans plus tôt, en décembre 1994, l'annonce de l'implantation de la "Swatchmobile" dans l'Est mosellan était pourtant accueillie comme un bol d'air dans cette région touchée par la désindustrialisation, et où les mines de charbon avaient abandonné leur rôle de locomotive économique. La joint-venture MCC (Micro Compact Car) associant Mercedes et Swatch arrivait avec 983 postes à pourvoir, et autant chez les co-traitants ou "partenaires système" de l'époque : le canadien Magna (cellules de carrosserie, 215 emplois), le suédois Dynamit Nobel (matériaux plastiques, 285 emplois), le belge Ymos (portes, 80 emplois), les allemands Eisenmann (peinture, 217 emplois), VDO (tableaux de bord, 215 emplois) et Krupp Hoesch (groupes de propulsion,...