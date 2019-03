Et la voiture de l'année 2019 est... la Jaguar I-Pace

Traditionnellement, le vote final ainsi que la remise du prix du Car of the Year ont lieu au Geneva International Motor Show, à deux jours de l'ouverture au public. La huitième remise à Palexpo sera présentée par le Président du Jury et journaliste automobile du magazine allemand Stern, Frank Janssen. Réservée aux professionnels, la cérémonie peut être suivie en replay par le grand public.

Des tests réalisés en France

Le trophée Car of the Year, très prisé par les constructeurs, est, depuis 1964, le plus ancien et le plus prestigieux prix décerné en Europe. Après la sélection des candidats (60 modèles) et une première semaine d'essais (le Tannistest au Danemark, en octobre 2018) suivie de nombreux tests individuels, le jury s'est réuni la semaine dernière au Centre d'Essais et de Recherche automobile de Mortefontaine (Ceram), près de Paris pour une dernière série de tests sur le circuit et les routes environnantes. Les constructeurs finalistes sont venus expliquer l'esprit, les points forts et les avantages de leur modèle. En lice se trouvent finalement des voitures très différentes en termes de segment et de positionnement, ce qui rend le résultat impossible à prédire :

ALPINE 110

CITROËN C5 AIRCROSS

FORD FOCUS

JAGUAR I-PACE - ELUE VOITURE DE L'ANNEE 2019

KIA CEED

MERCEDES-BENZ A-CLASS

PEUGEOT 508

Car of the Year est organisé par sept grands magazines en Europe : Auto en Italie, Autocar au Royaume Uni, Autopista en Espagne, Autovisie aux Pays-Bas, L'Automobile Magazine en France, Stern en Allemagne et Vi Bilägare en Suède. Ce sont les 60 meilleurs reporters venant de 23 pays du monde automobile en Europe qui élisent le vainqueur.