Voitures électriques : dénonçant un manque de soutien du gouvernement, Stellantis menace de quitter le Royaume-Uni

Stellantis va-t-il quitter le Royaume-Uni ? Le constructeur automobile pourrait y arrêter sa production faute de soutien suffisant sur l'électrique, alors que le parti travailliste, donné gagnant aux élections du 4 juillet, promet d'avancer de cinq ans l'interdiction de la vente des voitures neuves roulant à l'essence et au gazole.

« Le fait est que la demande (de voitures électriques) n'est pas là, contrairement aux attentes », a indiqué Maria Grazia Davino, directrice générale de Stellantis au Royaume-Uni, lors d'une conférence de presse, mardi, à Londres. « Nous avons besoin que le gouvernement soutienne » la demande, a-t-elle insisté.

Stellantis, la maison mère de Fiat, Peugeot, Citroën et Opel/Vauxhall dispose de deux principaux sites de fabrication dans le pays à Ellesmere Port (nord de l'Angleterre) et Luton (au nord de Londres).

De « gros investissements » au Royaume-Uni

« Nous avons entrepris de gros investissements » au Royaume-Uni. « Mais si ce marché devient hostile pour nous, alors nous envisagerons de produire ailleurs », a-t-elle ajouté, précisant toutefois que la décision n'est pas « actuellement sur la table » et que le groupe est ouvert aux discussions.

L'actuel gouvernement conservateur avait repoussé, en septembre, l'interdiction de la vente des voitures neuves roulant à l'essence et au gazole au Royaume-Uni à 2035, contre l'objectif précédemment fixé de 2030. Le parti travailliste a promis qu'il rétablirait l'objectif de 2030, sans préciser notamment si des véhicules hybrides pourraient être vendus après 2030.

Besoin d'un calendrier stable

L'industrie automobile « n'a pas besoin d'un changement des règles du jeu », a réagi Mike Hawes, directeur général de l'association sectorielle SMMT, qui organisait la conférence de presse, mardi, appelant le gouvernement à « fixer l'objectif » une bonne fois pour toutes. « Nous avons (déjà) un calendrier très, très serré » dans le plan actuel « qui nous amènera à 80% (de véhicules électriques) d'ici 2030 », a-t-il rappelé.

Il plaide pour des incitations financières à l'achat de véhicules électriques, alors que le gouvernement conservateur avait notamment mis un terme en 2022 à une subvention de 1.500 livres versées aux acquéreurs de certaines voitures électriques neuves.

« Réduire de moitié la TVA sur les achats de nouveaux véhicules électriques au cours des trois prochaines années permettrait » de mettre en circulation « 300.000 voitures zéro émissions de plus » que prévu, suggère notamment la SMMT dans un communiqué.

Selon l'organisation, des politiques ciblées mises en œuvre par le prochain gouvernement pourraient « générer une croissance de 50 milliards de livres (59 milliards d'euros) au cours de la prochaine décennie » et remplacer « plus de 17 millions de voitures à combustibles fossiles par des véhicules à zéro émission d'ici la fin de 2035 » .

Stellantis avait déjà agité, il y a un peu plus d'un an, la menace de fermetures d'usines au Royaume-Uni faute d'un aménagement de l'accord commercial avec l'UE post-Brexit, qui se serait notamment traduit par l'imposition, cette année, de droits de douane de 10% sur les véhicules électriques traversant la Manche. Mais Londres et Bruxelles s'étaient finalement mis d'accord, en décembre, pour reporter de trois ans l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles.