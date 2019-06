L’Irlande en pointe sur la construction durable

En matière de réhabilitation, la France ferait bien de s'inspirer de l'Irlande. Depuis le 1er janvier, les bâtiments commerciaux neufs et/ ou rénovés doivent avoir une consommation énergétique quasi nulle, une norme qui s'appliquera aussi aux logements neufs et/ou rénovés à partir de novembre. Il faut dire que les entreprises montrent l'exemple. Réunies depuis 2011 au sein de l'association Irish Green Building Council (IGBC, Conseil irlandais du bâtiment durable), elles ont coconstruit en 2017 une stratégie nationale de rénovation avec le ministère des Communications, de l'Action climatique et de l'Environnement.

Acteurs privés et publics ont notamment défini ensemble le programme EPD (Environmental product declaration, ou déclaration environnementale des produits et des matériaux), qui contraint les constructeurs et les promoteurs à déclarer leur empreinte carbone. « L'EPD est indispensable pour faire certifier des bâtiments, et permet par ailleurs d'analyser le cycle de vie du bâti - ment », explique Marion Jammet, responsable du développement de l'IGBC.

À ce jour, l'entreprise Ecocem demeure la seule fabricante de ciment à être labellisée EPD. Elle produit du laitier moulu,...