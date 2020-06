Le bois dans la construction : la foncière Frey va investir 35 millions sur dix ans

Antoine Frey, président-directeur général de Frey. (Crédits : DR)

SÉRIE (1/3). L'aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire de centres commerciaux de plein air (retail park) veut atteindre la neutralité zéro carbone à horizon 2030, notamment en intégrant "le plus de bois possible" dans ses projets immobiliers.