Le coronavirus frappe l'immobilier : le Mipim 2020 est de nouveau reporté

Initialement prévu à Cannes entre le 9 et le 13 mars avant d'être reporté en raison du coronavirus du 2 au 5 juin, le marché des professionnels de l'immobilier se tiendra finalement à Paris en septembre. Le Mipim "se transforme en un rassemblement des professionnels de l'immobilier et de l'innovation pendant deux jours et en une nouvelle expérience en ligne disponible toute l'année", annonce ce 25 mars l'organisateur Reed Midem dans un communiqué.

« La situation autour du Covid-19 évolue quotidiennement et les mesures gouvernementales sont de plus en plus restrictives. Il est clair que la tenue d'un salon de l'envergure du Mipim à Cannes en juin n'est plus envisageable étant donné la propagation rapide, l'impact dévastateur et l'évolution incertaine du virus », déclare Filippo Rean, directeur de la division immobilier de l'organisateur.

Un Mipim Connect en avril

Les deux journées parisiennes de septembre consisteront en un rassemblement des décideurs internationaux de l'immobilier "désireux de se rencontrer pour renouer des contacts mais aussi bénéficier de contenu opportun pour accélérer la reprise de l'industrie immobilière". Au menu: conférences, événements de mises en relation ("networkings") et remises de prix ("awards").



La "nouvelle expérience en ligne", baptisée Mipim Connect, sera, elle, lancée en avril. Elle proposera aux participants inscrits en 2020 "un éventail de contenus de haut niveau, des outils commerciaux et de mise en relation".

En attendant, le détail des futurs nouveaux événements sera connu "dans les prochaines semaines". La prochaine édition cannoise aura, elle lieu du 16 au 19 mars 2021.