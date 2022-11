« Logements publics » à Paris : la piste d’Hidalgo pour retenir les classes moyennes

L'adjoint (PCF) au Logement de la maire de Paris, Ian Brossat, vient d'annoncer un objectif ambitieux: 40% de "logements publics" en 2035 ! Il s'agit ni plus ni moins que de retenir les classes moyennes, trop pauvres pour le parc privé et trop riches pour le parc social. Lors de sa campagne municipale de 2020, Anne Hidalgo avait en effet déjà annoncé son objectif de 20 milliards d'euros pour "reconquérir" 30.000 logements d'ici à 2026. Aujourd'hui, les modalités économiques et financières restent floues. Décryptage.