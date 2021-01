Comment Hidalgo et Brossat veulent faire revenir les classes moyennes à Paris

C'est une statistique connue: Paris a perdu 53.000 habitants entre 2012 et 2017. La municipalité n'a jamais nié ces chiffres et la justifie par la diminution du taux de naissances, l'augmentation du nombre de décès, la multiplication des meublés touristiques type Airbnb et la vacance des résidences secondaires. Mais c'est aussi un fait : même si c'est l'une des priorités affichée par Anne Hidalgo pour son second mandat, le logement des classes moyennes et des familles nombreuses est le souci numéro 1 des Parisiens.

Signe de ces difficultés, dans une ville déjà très dense, le foncier disponible est une ressource rare. Et même lorsque des opérations sont envisagées par la Mairie, la densification se heurte au refus des habitants déjà installés. Dernier exemple en date : l'annulation le 8 janvier d'un permis de construire dans le 16ème arrondissement. Au 56-58 rue Erlanger sur 9.300 mètres carrés et neuf étages, le bailleur social de la Ville, Paris Habitat, veut rénover une école pour ériger une crèche associative, 55 logements sociaux, une résidence sociale, un commerce et un parking. Le tribunal administratif de Paris considère que « même si l'intention de développer une mixite sociale dans le quartier et de...