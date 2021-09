Pourquoi Icade Santé veut entrer en Bourse

C'est la troisième jambe d'Icade. Aux côtés de la promotion de bureaux et de logements et de la foncière tertiaire, activités historiques de la branche immobilière de la Caisse des Dépôts, l'autoproclamé « leader dans l'immobilier de santé avec des hôpitaux privés et des maisons de retraite médicalisées » fait un pas vers la Bourse de Paris.

Icade Santé vient en effet de communiquer sur l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Objectif : s'introduire sur Euronext Paris « dans quelques semaines », déclare, à La Tribune, son directeur général Xavier Cheval. « Que ce soit pour l'hospitalisation ou les personnes âgées dépendantes, c'est un immobilier qui offre un couple rendement/risque attractif », assure-t-il.

Investir 3 milliards d'euros d'ici à 2025

La filiale d'Icade créée en 2007 entend lever 800 millions d'euros de capitaux pour financer un plan d'investissement de 3 milliards d'euros d'ici à 2025. « Ce plan de 3 milliards vient se substituer à celui de 2,5 milliards (initialement programmé d'ici à 2022, NDLR) afin de donner une nouvelle perspective de moyen terme », explique Xavier Cheval.

Icade Santé, qui entend continuer à investir 600 millions d'euros par an, aura néanmoins besoin de 2,2 milliards d'euros pour atteindre les 3 milliards d'euros espérés. Son directeur général mise sur la dette, son entreprise ayant une excellente note de crédit long-terme BBB+ par l'agence Standards & Poor's.

Un patrimoine de 6 milliards d'euros

Déjà détentrice d'un patrimoine d'une valeur brute d'actifs de près de 6 milliards d'euros, elle vise donc les 9 milliards d'euros sous quatre ans. Soit autant que la classe d'actifs santé chez Primonial, que vient de racheter le développeur de bureaux, de commerces de logements Altarea. « C'est un gestionnaire d'actifs alors que nous sommes une société d'investissement. Nos clients occupent nos immeubles, alors que leurs clients sont des souscripteurs de SCPI », balaie Xavier Cheval, patron d'Icade Santé.

Avec 183 établissements d'une surface locative déclarée d'environ 2,04 millions de mètres carrés, il refuse pour autant de se fixer des objectifs chiffrés dans ces deux domaines. « Il nous est difficile de répondre. Nous privilégions de communiquer sur une perspective en volume d'investissement financier », affirme Xavier Cheval.

Icade restera l'actionnaire de contrôle

L'heure n'est pas non plus à la diversification. « Nous n'avons pas encore ouvert le champ à des investissements dans le domaine médical (masques, laboratoires, cabinets), mais cela pourrait arriver », relève le directeur général d'Icade Santé. D'autant que des médecins et des collectivités peuvent déjà lui demander de développer une maison médicale sur du foncier disponible. « Nous le faisons, mais ce n'est pas pour nous un axe de croissance », poursuit-il.

Et ce même si le projet de loi grand âge et autonomie a été abandonné au profit d'amendements dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale. « Nous regardons cela en deuxième rideau derrière nos opérateurs premiers concernés, mais nous disons qu'il faut une nécessaire prise en compte du vieillissement de la population », selon Xavier Cheval.

Toujours est-il que la maison-mère Icade, qui détient 58,3% de sa filiale aux côtés de Crédit Agricole Assurances (16,9%), Sogecap (10,3%), Cardif (9,1%), CNP Assurances (5,3%), « entend rester l'actionnaire de contrôle de la société » après l'entrée en Bourse.