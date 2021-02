Même si elle a déjà réduit de 27% ses émissions de gaz à effet de serre sur la foncière tertiaire depuis 2015, Icade entend désormais baisser de 45% son intensité carbone sur ce segment d'ici à 2025. De même que dans sa foncière santé, elle promet 100% de constructions neuves de plus de 4.000 m² certifiées Haute qualité environnementale (HQE).

La filiale de la Caisse des Dépôts s'engage tout autant en matière de promotion immobilière. En 2022, 100% des bureaux de plus de 5.000 m² et 50% des logements qu'elle érige devront être labellisés E+C E2C1. Autrement dit, elle se doit d'accélérer dans la construction bas-carbone, sans attendre la nouvelle réglementation environnementale dite "RE2020".

LA TRIBUNE - Vous revendiquez être la première foncière en France à avoir obtenu en 2005 la certification Haute qualité environnementale (HQE) Construction puis en 2017 le label E+C-, prémices de la « RE2020 ». Près d'un an après la présentation de votre raison d'être, déjà axée sur la réduction de votre empreinte carbone, vous dévoilez votre stratégie bas-carbone. Pourquoi maintenant ?

OLIVIER WIGNIOLLE - Le secteur du bâtiment et de l'immobilier est en pleine discussion sur la réglementation environnementale 2020 dite « RE2020 ». Chez Icade le sujet de la construction et la gestion durables est au cœur de nos préoccupations et constitue une de nos priorités depuis 2015. En présentant notre stratégie quelques jours avant la nouvelle mouture du gouvernement, nous voulons faire passer le message que nous n'attendons pas les...