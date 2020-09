Rénovation des bâtiments : les travaux engagés cet automne "éligibles" à la prime

Les travaux de rénovation des bâtiments engagés par les ménages "dès cet automne" seront "éligibles" à la prime Maprimerénov' prévue l'an prochain par le gouvernement dans le plan de relance de l'économie, a annoncé samedi la ministre chargée du logement Emmanuelle Wargon. "Le barème (du montant de l'aide, NDLR) sera connu au plus tard fin septembre et nous allons rendre éligibles les travaux engagés dès cet automne", a indiqué la ministre sur FranceInfo.



Deux milliards d'euros sont prévus pour la prime Maprimerénov' destinée aux particuliers, dans l'enveloppe globale de près de 7 milliards d'euros mobilisée dans le plan de relance pour la rénovation énergétique des bâtiments.



Telle qu'annoncée, la prime doit être accessible à tous les ménages, sans plafond de revenus, à partir du 1er janvier 2021. Calculée en fonction des revenus et en fonction du type de travaux engagés, elle pourra "aller de 2-3.000 euros jusqu'à environ 20.000 euros", a précisé la ministre: "On aide plus ceux qui ont moins", a-t-elle dit.



Le gouvernement veut surtout viser les rénovations globales, plus efficaces en terme d'économie d'énergie, ainsi que les bailleurs et les copropriétés, là où les travaux sont les plus difficiles à déclencher.



"On isole les travaux simples comme changer de chaudière ou isoler les murs, des rénovations globales, qui changent tout d'un coup", a dit Mme Wargon. En matière de mode d'emploi, elle a conseillé de "se renseigner" auprès de quelque 1.000 conseillers répartis sur tout le territoire dans des plateformes / points d'info services pour connaître les montants de la prime.



"On la demande en ligne (...) puis on fait faire des devis auprès d'entreprises qualifiées qui ont un label RGE, le système vous dit à combien vous avez droit, vous payez (les travaux, NDLR) et vous touchez la prime quinze jours à trois semaines après", a-t-elle expliqué.