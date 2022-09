Bretagne : comment Cordon Electronics défend l’électronique durable

« Par le simple fait de notre activité qui intervient sur le cycle et la durée de vie des produits électroniques, Cordon Electronics travaille en faveur d'une électronique durable et contre l'obsolescence programmée », fait d'emblée remarquer Anne Lucas, responsable RSE de Cordon Group, maison mère de Cordon Electronics.

Installé à Dinan dans les Côtes-d'Armor, ce groupe familial, fondé en 1989 par Serge Cordon, est spécialisé dans la fabrication, la réparation, le reconditionnement et le recyclage des équipements électroniques, du smartphone aux ordinateurs portables en passant par les décodeurs ou les équipements de réseaux télécoms.

« Depuis toujours ma démarche, a été de bâtir, d'entreprendre, de créer des emplois et d'offrir des tremplins professionnels aux jeunes » rappelle lui-même Serge Cordon dans le bilan RSE du groupe en 2021. « Cordon Group est un acteur incontournable de cette course pour l'électronique durable vers un développement vertueux. »

85% de déchets plastiques recyclés en 2025

En 2021, l'entreprise a donc formalisé les ambitions de son dirigeant par une stratégie RSE reposant sur quatre piliers (environnement, social, éthique, achats responsables).

D'ici à 2025, elle prévoit ainsi de réduire de 35% le taux de CO2 émis par l'énergie consommée pour le fonctionnement de ses usines et le chauffage de ses bâtiments. Cordon Group s'engage aussi à atteindre un taux de recyclage des déchets plastiques de 85% (83% en 2021).

Sur le plan de la parité et de l'emploi des jeunes, il entend accueillir 45% de femmes parmi les cadres et 50% d'alternants.

« La formalisation est récente, mais cette stratégie s'inscrit dans l'ADN de notre activité d'économie circulaire. Cette feuille de route est claire pour tous, collaborateurs, clients, fournisseurs ou partenaires », relève Anne Lucas.

Tous les métiers du groupe sont concernés et, potentiellement, ses nombreuses implantations.

Prestataire agréé d'Orange, des grandes marques de téléphonie et des opérateurs français pour les box Internet, Cordon Group, qui s'est déployé dans sept pays en Europe, au Mexique et au Brésil, emploie quelque 2.800 salariés sur ses 26 centres industriels.

Avec 23 millions de produits traités en un an, il affichait en 2021 un chiffre d'affaires de 262 millions d'euros.

Électricité verte : 35% d'émissions en moins en 2022

« Les travaux de reconditionnement et de réparation des appareils électroniques sont réalisés sur chacun des territoires pour le marché local », précise Anne Lucas.

Sur le plan logistique, outre une diminution des kilomètres parcourus par l'implantation de sous-traitants à proximité des sites industriels, l'entreprise vise par exemple un objectif de 15% de baisse de ses émissions en transport.

Pour réduire son impact énergétique, Cordon Group a aussi engagé en 2021 un budget de 160.000 euros sur trois ans afin de remplacer l'éclairage fluo par des leds et de 200.000 euros pour la rénovation énergétique de ses bâtiments et équipements.

« Depuis le début de l'année, nous ciblons les énergies nouvelles et avons souscrit pour nos sites français différents contrats avec des fournisseurs de biométhane pour le gaz et d'électricité renouvelable. Bien que plus chers, ces nouveaux contrats devraient nous aider à réduire nos émissions de CO2 de 35% dès 2022 », anticipe Anne Lucas.

Rachat de Recycling System Box

En 2020, le groupe s'est diversifié avec le lancement en France de la marque Cadaoz qui vend en direct au grand public des téléphones portables reconditionnés ainsi que les autres appareils du foyer, téléviseurs ou réfrigérateurs. Il démarre également une activité de réparation de batteries pour la mobilité urbaine (trottinettes, vélos électriques...).

Alors que 60% de ses achats sont dirigés par ses clients fabricants ou opérateurs, Cordon Group s'attache néanmoins à rendre ses achats plus responsables. Il fait le choix de fournisseurs locaux et se concentre sur les consommables et les produits d'entretien : sachets en amidon pour protéger les accessoires, emballages en carton, liens câbles en papier...

Dans un secteur fortement consommateur de plastique, l'entreprise s'emploie à concevoir des procédés plus responsables de réutilisation et de rénovation des matières (nettoyage, polissage des box Internet, peinture). C'est aussi dans le cadre de sa politique de réduction des déchets (DEEE) qu'elle a racheté en mars dernier la société Recycling System Box, en Haute-Savoie, afin de compléter sa gamme de services.

Recrutement des jeunes et inclusion

« Parallèlement à toutes les actions mises en œuvre, nous travaillons avec l'Ademe pour mieux sensibiliser les salariés à notre action de transition. En période de tensions sur le recrutement, notre stratégie RSE renforce à la fois la fidélité des salariés et l'attractivité du groupe », assure Anne Lucas.

Fondé sur des « valeurs humaines, de bienveillance et de proximité », le projet social de l'entreprise vise notamment à lutter contre les discriminations.

En s'appuyant sur des Établissements et services d'aide par le travail (Esat), Cordon Group valorise par exemple l'inclusion de tous les profils. Avec un taux de 23% en 2021, il a déjà dépassé son objectif de 2025 d'insérer 22% de collaborateurs en situation de handicap ou en difficulté d'insertion professionnelle.

« De façon générale, l'entreprise s'emploie à assurer de bonnes conditions de travail et de donner du sens à une carrière », fait valoir Anne Lucas.

L'action sur le cadre de vie des salariés des sites industriels passe enfin par la préservation de la biodiversité et la gestion des espaces verts.

En 2019, Cordon Group a même initié sur son siège de Dinan une démarche Zéro Phyto (aménagement paysager, hôtels à insectes, bannissement des intrants).

En juin dernier, cette initiative a valu à l'entreprise d'être la première entreprise bretonne à remporter un prix Zéro Phyto décerné par la Région Bretagne. La démarche est progressivement déployée sur d'autres sites du groupe.