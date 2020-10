Trottinettes et vélos électriques : le recyclage des batteries s'organise

C'est l'un des points noirs du bilan environnemental des trottinettes et des vélos électriques: la gestion de la fin de vie des véhicules et de leurs batteries, encore défaillante. En France, elle commence toutefois à s'organiser. L'éco-organisme Screlec, agréé pour la collecte et le recyclage des piles et des accumulateurs portables, vient en effet d'annoncer le lancement en France métropolitaine d'une filière volontaire de collecte et de recyclage des batteries utilisées pour la petite mobilité électrique. Son objectif est d'en collecter 50 tonnes dès 2021, qui viendront s'ajouter à la trentaine de tonnes déjà collectée en 2020.

Une convention tripartite signée en février

L'initiative est venue par les producteurs, les distributeurs et les loueurs eux-même, confrontés à des réglementations et à des exigences de...