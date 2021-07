Axel Kahn (1944-2021) : "apprendre à vivre à proximité de la mort est un superbe défi"

« Il est devenu inacceptable de mourir ». Cette phrase du généticien Axel Kahn, prononcée en 2013 dans les colonnes de La Tribune, a un écho tout particulier ce mardi 6 juillet 2021. L'ancien président de la Ligue contre le cancer est décédé à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer, a-t-on appris ce jour. Bien avant d'être malade, l'essayiste avait longuement réfléchi au rapport à la mort dans une société en pleine mutation technologique, où les questions d'éthique et de morale se multiplient et s'entrechoquent face aux progrès scientifique, technologique et médical. Autant de bouleversements cristallisés notamment par l'émergence de l'Intelligence artificielle, face à laquelle "le défi éthique est bel et bien perdu. Mais le pessimisme n'est pas inéluctable", relativisait-t-il, expliquant, comme une boussole pour les générations futures, que "quel que soit le degré de performance atteint, ces machines seront dotées d'une intelligence artificielle, et nous d'une intelligence humaine..."

"Mort ou pas mort, j'ai été intensément heureux !"

Sa dernière "Chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie" avait été publiée sur son site internet le 22 juin. Son intervention en mai sur France Inter avait ému des milliers de Français. Au micro de la radio publique, combattant et semble-t-il serein face à l'inéluctable, le professeur s'interrogeait : "Qu'est-ce que le bonheur ? C'est le moment à partir duquel vous vivez ce que vous espériez vivre. Où il y a adéquation entre le ressenti de votre vie et ce que vous espériez. Mort ou pas mort, j'ai été intensément heureux !" Sur Twitter, quelques jours plus tard, il poursuivit son introspection. "On n'a pas à apprendre à mourir. C'est inné. Apprendre à vivre à proximité de la mort est un superbe défi. Je le relève."

Celui qui voulait faire de "sa mort un chef d'œuvre", paraphrasant la célèbre citation d'Oscar Wilde, a eu une riche et non moins passionnante existence. Né le 5 septembre 1944 en Touraine, père de quatre enfants, docteur en médecine et docteur ès sciences, Axel Kahn a été directeur de recherche à l'Inserm, directeur de l'Institut Cochin (2002-2007), président de l'université Paris Descartes (2007-2011) et président de la Ligue nationale contre le cancer. Il a quitté cette responsabilité le 1er juin dernier, après l'annonce publique de sa maladie.

Un auteur et chercheur prolifique

Avant d'occuper ces prestigieuses fonctions, le professeur Kahn avait gagné sa légitimité académique en tant que spécialiste des maladies génétiques, notamment hématologiques. Ses travaux (cancer du foie, expression des gènes, thérapie génique...) avait fait l'objet de près de 600 articles dans des revues internationales ainsi que de nombreux ouvrages. Auteur prolifique, le généticien posait sur le papier sa passion pour l'éthique et la philosophie. Il a notamment rédigé "Et l'Homme dans tout ça ?" (éditions Nil, 2000), "L'homme ce roseau pensant" sur "les racines de la nature humaine" (même éditeur 2007) "Et le bien dans tout ça" (Stock, 2021). Un condensé d'un formidable "itinéraire de vie" au service des patients et de la société.

