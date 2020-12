Covid-19 : la Chine condamne à la prison une journaliste-citoyenne qui a couvert l'épidémie à Wuhan

(Crédits : Reuters)

Zhang Zhan, 37 ans, fait partie d'une petit groupe de citoyens dont les récits sur les hôpitaux surchargés et les rues vides de Wuhan ont décrit une situation plus dramatique que ce que les autorités chinoises disaient à l'époque. Elle a été jugée et condamnée par les autorités chinoises pour "provocation de troubles". Les journalistes étrangers n'ont pas eu le droit d'accéder à l'intérieur du tribunal.