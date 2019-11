+2°C max en 2030 ? Impossible car le monde sera toujours en overdose d'énergies fossiles

(Crédits : REUTERS/Kristina Barker)

Les prévisions de production de pétrole et de gaz en 2040 dépassent elles respectivement de 40% et 50% les niveaux compatibles avec un réchauffement de 2°C, selon rapport du Programme des Nations unies pour l'Environnement (Unep) publié ce mercredi. Lequel rapport précise que l'Accord Climat signé à Paris en 2015 est lui-même caduc: les promesses cumulées des pays signataires conduiraient en fait la planète vers une hausse de... plus de 3°C.