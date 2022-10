Carburants : la grève se poursuit chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, la journée s'annonce décisive

La grève s'étend malgré les menaces de réquisition du gouvernement. Ce mercredi matin, les grévistes de TotalEnergies ont reconduit le mouvement pour les salaires dans l'ensemble des sites impliqués. La raffinerie de Normandie, près du Havre, le dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, la « bio-raffinerie » de La Mède (Bouches-du-Rhône) et la raffinerie de Feyzin ont voté la reconduction « et la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) est entrée dans le mouvement » comme annoncé la veille, a indiqué à l'AFP Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe. Cette annonce intervient alors que la grève à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme (Seine-Maritime) a été reconduite mercredi matin à l'unanimité, malgré la menace brandie la veille par la Première ministre de réquisitionner les dépôts du groupe pétrolier. Une cinquantaine de salariés grévistes ont voté à main levée la poursuite de la grève, au pied de l'usine, où des palettes brûlent et sans présence policière alentour, selon un journaliste de l'AFP sur place.

« Vous êtes tous ciblés, le gouvernement veut nous obliger à venir travailler, on va se battre contre ça c'est clairement une remise en cause du droit de grève. On est attaqué de façon frontale sur notre droit de grève », a déclaré devant les grévistes, Christophe Aubert, délégué syndical central CGT, rappelant qu'ils allaient « attaquer » leur « 23e jour de grève ». « Un mouvement historique », s'est-il félicité.

Selon la CGT, 45 grévistes ont été comptés mercredi à 6H sur la centaine prévue sur le quart du matin et au service expédition, 6 salariés sont grévistes sur la dizaine en poste habituellement.

« On entend depuis hier (mardi) qu'on va être réquisitionnés de manière immédiate mais nous n'avons aucun document, on ne peut pas spéculer sur des choses qu'on n'a pas encore, si ça tombe pour bafouer le droit de grève on réagira en allant au tribunal avec un référé », a dit pour sa part Reynald Prevost, coordinateur FO.

Journée décisive

La journée de mercredi s'annonce donc décisive avec deux scénarios qui se dessinent : soit les syndicats déposent les armes et retournent à la table des négociations, soit ils prennent le risque d'un épisode brutal. Le gouvernement a en effet dégainé la menace d'un recours à l'arme ultime, la réquisition des personnels. « J'ai demandé aux préfets d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts » d'Esso-ExxonMobil à Gravenchon (Seine-Maritime) et Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône), a souligné mardi soir Elisabeth Borne, devant les députés.

Le ministère de la Transition énergétique a précisé mardi soir que les arrêtés de réquisition du personnel étaient « prêts » mais pas encore pris. Le ministère voulait alors croire à une « reprise de l'activité », notamment au dépôt de la raffinerie de Gravenchon, en Seine-Maritime. « On espère que cette reprise va se poursuivre et qu'on n'aura pas besoin d'avoir recours à des mesures de réquisition ». La reprise de la grève a donc été de nouveau votée ce matin dans ce dépôt.

Le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a appelé à réquisitionner des personnels de TotalEnergies, et pas uniquement du groupe Esso-Exxonmobil, une décision qui selon lui « ne changera rien » dans sa région. Il a été entendu : Le ministère a indiqué qu'un autre arrêté de réquisition était prêt pour le dépôt de carburant TotalEnergies de Flandres, près de Dunkerque. Il « sera activé si la grève se poursuit demain (mercredi) malgré l'ouverture des négociations envisagée », a-t-il prévenu.

« On s'en doutait », a réagi Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité européen TotalEnergies Europe, évoquant le caractère stratégique de ce dépôt très important. Selon lui, l'Etat rencontrerait aussi moins de résistance sur ce site qui compte à peine 120 salariés que sur une raffinerie comme celle proche du Havre qui en emploie 1.700, sans compter les dockers voisins. En cas de réquisition, « on ira devant les tribunaux pour les faire annuler », a également averti Eric Sellini, coordinateur CGT pour TotalEnergies, tandis que la CGT d'Esso-ExxonMobil a dénoncé « une remise en cause du droit de grève ».

La direction de Total convie les syndicats non-grévistes à une réunion

La Confédération CGT appellera « en cas de réquisition, toutes ses bases, toutes ses structures à rejoindre massivement tous les piquets de grève sur les raffineries », a-t-il prévenu. La direction de Total a convié les syndicats représentatifs qui « ne participent pas au mouvement de grève » à une réunion de « concertations et d'échanges » mercredi après-midi. « Si la CGT lève tous les blocages de sites avant demain midi, elle sera bienvenue à cette réunion de dialogue ». La CGT de TotalEnergies réclame 10% d'augmentation sur les salaires pour 2022, contre les 3,5% obtenus en début d'année, le groupe ayant engrangé 10,6 milliards de dollars de bénéfice au premier semestre 2022.

_________

ZOOM- Réquisition, que dit la loi

« La loi donne le pouvoir à l'Etat, via les préfets, de réquisitionner du personnel qui serait indispensable pour éviter un trouble à l'ordre public, et c'est manifestement ce que le gouvernement a décidé d'activer », a déclaré à l'AFP Olivier Gantois, président de l'Ufip Énergies et Mobilités, porte-parole des pétroliers. Selon l'article L2215-1 4 du Code des collectivités territoriales, « en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige (...) [le représentant de l'État] peut, par arrêté motivé réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ».

« Dans ce cas là, c'est une décision locale: l'Etat identifie une usine qui doit redémarrer et demande à l'exploitant quels sont les personnels indispensables au redémarrage », explique Olivier Gantois. Leurs noms sont ensuite mis dans l'arrêté.

« On est sur un nombre limité de personnes, de l'ordre de deux ou trois par dépôt », souligne le ministère de la Transition énergétique, qui précise que le recours aux forces de l'ordre sert uniquement à « notifier les personnes réquisitionnées ».

Une telle mesure peut être activée très rapidement, selon Olivier Gantois, avec un effet « immédiat ». Ce que nuance le gouvernement, qui évoque un délai de « plusieurs heures »avant la mise en oeuvre : « le préfet prend l'arrêté idéalement avant la fin de journée pour que le gendarme ou le policier puisse donner la réquisition le soir pour le lendemain ».

« L'article L2215-1 du Code général des collectivités locales précise que le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 10.000 euros d'amende ». « Commet tout acte, il est toujours possible de le contester devant les juridictions administratives », indique le ministère.

Le dernier épisode mémorable de ce type semble remonter à une douzaine d'années : lors du conflit sur la réforme des retraites de 2010, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement avait procédé à des réquisitions d'employés dans les raffineries, à l'arrêt pendant deux semaines, notamment à la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne).

« D'abord, les salariés ont reçu un courrier à leur domicile qui faisait état d'un arrêté préfectoral de réquisition. Dans ce courrier étaient évoquées les peines qu'encouraient les salariés s'ils n'obéissaient pas à cette réquisition. C'était des peines de prison et des peines d'amende », se souvient Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité européen TotalEnergies Europe, qui évoque une procédure « très intimidante ».

Le lendemain à 05H00, « les autres grévistes ont fait bloc devant la porte de l'usine pour empêcher les salariés grévistes réquisitionnés de rentrer. Ils se sont fait dégager manu militari par les gendarmes mobiles (...) jusqu'à ce que les salariés réquisitionnés rentrent et ouvrent les vannes », conclut Thierry Defresne.

(Avec AFP)