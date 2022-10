Grèves dans les raffineries : pas de sortie de crise, le gouvernement menace d'intervenir

Alors que près d'un tiers des stations est encore affecté par des pénuries de carburant en France, le gouvernement monte le ton face à la grève qui se poursuit chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil et piège un grand nombre de Français. Le porte-parole de l'exécutif, Olivier Véran, a appelé, ce mardi sur RTL, à la levée « sans délai » des blocages des dépôts de carburants, en menaçant d'« intervenir » pour les débloquer. « Nous mettons tout en oeuvre pour que cette situation s'arrête », a-t-il ajouté.

La veille, une réunion d'urgence, convoquée par la Première ministre, s'est tenue à Matignon. Elisabeth Borne a rassemblé les ministres concernés par les difficultés d'approvisionnement en carburant, à savoir ceux de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et des Transports, Clément Beaune, ainsi qu'Olivier Véran.

« Le gouvernement ne peut laisser le pays être bloqué », a commenté à l'issue l'entourage de la cheffe du gouvernement : « Il continuera de prendre les mesures facilitant l'approvisionnement des stations comme il le fait depuis plusieurs jours », mais « chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement prendra les siennes ». Et d'insister: « Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. » Emmanuel Macron a lui-même appelé lundi les directions des groupes pétroliers et les syndicats à « la responsabilité ».

Lundi, la grève a été reconduite jusqu'à ce mardi malgré les propositions tant du côté des syndicats que de la direction de TotalEnergies. Dans une lettre ouverte au PDG Patrick Pouyanné, la CGT a, en effet, accepté de mettre de côté ses revendications en matière d'embauches et d'investissements pour ouvrir des négociations uniquement portées sur les salaires dès ce lundi. Ce à quoi le groupe a répondu en proposant, dimanche, d'avancer à octobre ses négociations annuelles sur les salaires à condition que les blocages prennent fin dans les raffineries et dépôts de carburants. Une offre que la CGT n'a pas acceptée et elle a voté la poursuite du mouvement. La réunion avec la direction de TotalEnergies a, ainsi, été qualifiée de « non concluante » par Christophe Aubert, délégué syndical central CGT.

« 2,27 euros le litre de gazole, jamais aussi heureux de me faire entuber »

Au-delà du manque de carburant, les stations-service ouvertes ont sensiblement augmenté leur prix, au grand dam des clients comme Daniel qui a sillonné le Val d'Oise avant de trouver du carburant à la station BP de Deuil-la-Barre: « 2,27 euros le litre de gazole : je n'ai jamais fait autant de queue, et je n'ai jamais été aussi heureux de me faire entuber », a-t-il confié à l'AFP. La peur du manque nourrit la pénurie : « Avant, on s'en fichait, maintenant, dès qu'il nous manque 12 litres, on fait le plein », explique Thierry, Parisien de 50 ans. « Je le redis aux Français: ne faites pas de stocks de précaution car cela aggrave la situation », martèle Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, déplorant une « surconsommation » dans les stations-service. Dès lundi soir, des arrêtés préfectoraux dans le Var, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence ont limité la vente de carburant aux particuliers à 30 litres.

Les négociations engagées chez Esso-ExxonMobil pourrait inciter la direction de TotalEnergies à s'ouvrir au dialogue

Selon un participant à la réunion à Matignon lundi soir, le scénario privilégié par le gouvernement serait que les négociations engagées chez Esso-ExxonMobil incitent TotalEnergies à aller à son tour vers des discussions, en saisissant la perche tendue par les appels syndicaux à négocier. Les blocages pourraient dès lors cesser.

D'après cette source, aucune décision n'a été prise lundi soir quant aux mesures que pourrait prendre l'exécutif en cas de poursuite des blocages. « Toutes les décisions se prennent potentiellement rapidement », a-t-elle toutefois souligné. En attendant une embellie, le gouvernement a débloqué des stocks stratégiques de carburant, et TotalEnergies importe des carburants pour compenser l'arrêt de deux de ses trois raffineries. Ces mesures, selon le gouvernement, « ont permis d'augmenter les livraisons dans les zones en grande difficulté : +50% en Ile-de-France, +35% en Hauts de France ».

La CGT promet une aide financière aux grévistes

La CGT a aussi mis lundi la pression sur la Première ministre « pour que s'ouvrent immédiatement, dans les raffineries comme dans toutes les branches » des négociations. Le secrétaire national de la CGT, Philippe Martinez, avait appelé Elisabeth Borne vendredi, « pour lui proposer une sortie de crise en négociant dans la branche ». Il n'a pas eu « de nouvelles depuis » et a promis aux grévistes une aide financière via son « fonds de solidarité aux luttes ». La CGT souligne par ailleurs que « la grève n'est jamais décidée par plaisir mais reste le seul outil à disposition des salariés quand le patronat refuse toute négociation ». Elle ajoute qu'il est « inacceptable que des élus et autres personnalités remettent en cause ce droit constitutionnel, en appelant à briser la grève par le pourrissement et y compris par le recours à la force ».

ZOOM - La CGT ne participera pas à la « grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique »

La CGT ne participera pas à la « grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique », le dimanche 16 octobre, initiée par LFI, le PS, EELV, et d'autres organisations. « Nous avons décidé de ne pas y participer », a déclaré Philippe Martinez, secrétaire national, sur LCI. « Nous voulons des mots d'ordre clairs », a-t-il fait valoir en référence à ceux mis en avant pour la mobilisation du 16 octobre. « Il faut des mots d'ordre plus offensifs. Nous, nous parlons d'augmentation des salaires ». Le leader cégétiste avait à plusieurs reprises affiché ses réserves sur un telle initiative alors que la centrale syndicale a notamment prévu depuis l'été une journée de grève interprofessionnelle, le 29 septembre : « On accepte le soutien mais on ne veut pas se faire dicter un certain nombre de choses par les partis politiques ». La France insoumise, le PS, EELV et d'autres organisations de gauche ont appelé à une « grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique » après d'intenses tractations qui n'ont pas emmené la plupart des syndicats et les communistes.

(Avec AFP)