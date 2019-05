Climat : le Parlement britannique déclare l’urgence

C'est un vote qui n'aura guère d'impact sur la politique britannique, mais dont les promoteurs misent néanmoins sur le poids symbolique. C'est sur proposition du Parti travailliste que les membres de la Chambre des communes ont voté mercredi 1er mai un texte déclarant l'urgence écologique et climatique.

Ce vote intervient à l'issue de onze jours d'occupation de points névralgiques de Londres et d'autres actions de désobéissance civile menées par le mouvement "Extinction Rebellion" en avril. Ses militants reprochent aux gouvernements de rester inactifs face à la crise gouvernementale et réclament de dire la vérité, stopper l'érosion de la biodiversité, viser le zéro émission à l'horizon 2025 et créer une assemblée citoyenne pour débattre du climat.

Réponse collective

La proposition travailliste part du même constat : « Nous n'avons pas de temps à perdre, a ainsi déclaré leur leader, Jeremy Corbyn. Nous vivons une crise climatique qui va s'emballer jusqu'à devenir dangereusement hors de contrôle, sauf si nous prenons des mesures rapides et drastiques dès maintenant [...] Nous avons besoin d'une réponse collective qui responsabilise les gens. »

Les travaillistes suggèrent par exemple le verdissement de l'industrie, de l'agriculture ou des transports.

Poids symbolique

Au-delà de ce qui pourrait concrètement prendre forme en Grande-Bretagne même, l'exécutif n'ayant d'ailleurs pris aucun nouvel engagement suite à ce vote, les écologistes et les travaillistes misent surtout sur son caractère symbolique.