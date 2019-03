Les jeunes Français mobilisés à l'occasion du mouvement mondial pour le climat

Ce sont environ 200 manifestations de jeunes (collégiens, lycéens ou étudiants) qui devraient se dérouler ce 15 mars en France, et rassembler entre 100.000 et 200.000 personnes, dont 15.000 à 20.000 à Paris, selon les attentes de l'association Youth for Climate France, à l'initiative du mouvement. Des manifestations similaires se déroulent dans quelque 120 pays et 200 villes, inspirées par l'exemple de la jeune suédoise Gretha Thunberg (proposée pour le prix Nobel de la Paix), qui a entamé sa grève hebdomadaire pour le climat devant le Parlement suédois en août 2018, avant de venir faire un discours remarqué lors de la COP25 de Katowice (Pologne) en décembre, puis d'admonester les dirigeants de ce monde à Davos en janvier dernier.

Les jeunes Australiens sont les premiers à lui avoir emboîté le pas, bientôt suivis par les Belges, les Suisses et les Allemands. En France, c'est seulement à la mi-février - et à l'occasion d'une visite de l'égérie suédoise - que les jeunes se sont timidement mobilisés. Mais cette journée du 15 mars devrait marquer une plus forte détermination.

La Société Générale prise pour cible

D'ailleurs, comme l'a révélé l'AFP, ils étaient plusieurs dizaines de jeunes gens à bloquer ce vendredi matin l'entrée du siège de la Société générale à La Défense, dénonçant ses financements nocifs au climat.

C'est à l'appel du collectif Youth for Climate qu'ils ont pénétré vers 9 heures dans la tour, avant de s'asseoir devant les portiques de sécurité et de bloquer l'accès du personnel et des visiteurs, armés de banderoles affichant "les banques salissent notre avenir, bloquons-les" et apposant des autocollants évoquant le charbon ou le gaz de schiste, avec ce rappel: "la jeunesse n'oubliera pas".