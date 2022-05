Climat : TotalEnergies annonce une acquisition majeure dans les renouvelables le jour d’une AG sous haute tension

Ce matin, 250 militants pour le climat ont bloqué l'accès de la salle Pleyel où devait se tenir en présentiel l'assemblée générale de TotalEnergies. Les activistes protestent contre l'expansion des projets gaziers et pétroliers de la compagnie. Plusieurs investisseurs institutionnels demandent, eux aussi, à TotalEnergies d'en faire plus pour le climat. La major pétrolière se défend d'une stratégie de "petits pas" et annonce une acquisition stratégique dans les renouvelables aux Etats-Unis.