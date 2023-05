En Haute-Savoie, une centrale hydroélectrique controversée va finalement ouvrir

Nouvel épisode dans la saga de la centrale hydroélectrique située sur la rivière de Sallanche, en Haute-Savoie. Suspendue l'année dernière par la justice, l'unité de production va finalement pouvoir fonctionner, en attendant un jugement sur le fond, a indiqué samedi 6 mai le maire de la commune concernée, à l'AFP.

L'association France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes avait saisi la justice afin de bloquer le projet estimant qu'il portait atteinte à la biodiversité. Elle avait obtenu gain de cause lors d'un jugement rendu en décembre dernier par le tribunal administratif de Grenoble, qui ordonnait une « remise en état du site dans le délai de 12 mois. »

Une décision « pleine de bon sens » pour la souveraineté et le climat

Mais une ordonnance rendue jeudi par la cour administrative d'appel de Lyon infirme ce jugement.« Il n'apparaît pas que l'ouvrage litigieux (...) pourrait être regardé comme un obstacle à la continuité écologique », estime la cour d'appel de Lyon dans sa décision. « Il est ainsi sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Lyon se prononce sur l'affaire au fond », poursuit-elle.

Le maire de la commune de Sallanches, Georges Morand, a salué cette décision, estimant que le recours de FNE était un «non-sens écologique» et rappelant que la régie avait investi 6 millions d'euros dans cette centrale toute neuve. Elle devrait désormais ouvrir dès que possible, a-t-il ajouté: « On n'aura aucun problème car on avait fait des essais déjà avant. Donc cette semaine, s'il y a de l'eau, on y va ».

« Une grave erreur pour la biodiversité », selon la FNE

Le député de Haute-Savoie Xavier Roseren a déclaré lui aussi se réjouir « de cette décision pleine de bon sens dans un contexte de souveraineté énergétique, d'inflation et de réduction des émissions de gaz à effets de serre ». La centrale «permettra d'alimenter au total l'équivalent de la consommation de 20% des foyers de Sallanches en énergie renouvelable», a-t-il écrit sur Facebook.

A l'inverse, la FNE a déploré dans un communiqué « une grave erreur pour la biodiversité », assurant qu'elle ne « baisse pas les bras (face à une) décision temporaire ». « La construction de la centrale sur un site identifié réservoir biologique porte atteinte a la santé des cours d'eau et à la survie de la biodiversité. Cette rivière était pourtant identifiée comme un torrent non aménageable », souligne-t-elle. Le jugement sur le fond est attendu en fin d'année ou début d'année prochaine, selon le maire.

Plus de 50% de la production d'électricité renouvelable en France

Le système électrique français s'est construit autour de centrales nucléaires, mais aussi de grands barrages hydrauliques, et de quelques centrales thermiques. L'hydroélectricité représente ainsi plus de la moitié (53 %) de la production d'électricité renouvelable en France. A titre exemple, en 2021, les centrales hydroélectriques tricolores ont produit 62,5 TWh, soit 12 % de la production métropolitaine.

En moyenne, ces installations produisent 60 térawattheures (TWh) par an, soit la consommation électrique de 27 millions de Français, a rappelé, en mars dernier, le syndicat professionnel qui fédère les exploitants de 720 ouvrages. Ce pourrait être encore bien davantage selon eux.

Un potentiel de développement discuté

« Le potentiel de développement est de 12 TWh, cela représente 20% de plus, essentiellement avec le développement de nouveaux ouvrages », avait précisé lors d'une conférence de presse le président de France Hydro Electricité Xavier Casiot.

Toutefois, les marges de développement pourraient être limitées. Dans son rapport Futurs énergétiques 2050, le gestionnaire du réseau de lignes à haute tension RTE notait « l'incidence de l'hydraulique sur la biodiversité » observant que toutes les énergies renouvelables « suscitent également des controverses mêlant considérations sociétales et environnementales ». Ainsi, à l'horizon 2050, la part de l'hydraulique dans le mix électrique tricolore ne devrait pas peser plus de 10%. A cet horizon, RTE table sur une capacité installée de l'hydroélectricité d'environ 22 GW, contre 25,7 GW actuellement.

