Engie va offrir 100 euros à ses clients qui bénéficient du « chèque énergie »

Le groupe français Engie, principal fournisseur de gaz dans le pays, a annoncé vendredi un bénéfice net plus que doublé au premier semestre à 5 milliards d'euros, contre 2,3 milliards un an plus tôt, grâce aux prix élevés de l'énergie.

L'entreprise, dont l'État détient près de 24%, souligne également dans un communiqué une "réduction significative de l'exposition financière et physique au gaz russe".

Grâce à ses bons résultats, la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, a annoncé dans un entretien au Parisien publié jeudi sur le site du journal, que le groupe va offrir un « complément au chèque énergie » du gouvernement avec une remise d'un montant moyen de 100 euros par client en novembre. Cette mesure est un « geste citoyen » face à la flambée des prix de l'énergie, précise-t-elle, en amont de la publication vendredi des résultats du groupe.

« Nous allons offrir un complément au chèque énergie, distribué par le gouvernement, à tous nos clients qui en sont bénéficiaires, soit 880 000 personnes. Il prendra la forme d'une remise, d'un montant de 100 euros en moyenne par client en novembre », a précisé la directrice générale, précisant que le coût de cette mesure s'élevait à 90 millions d'euros pour le groupe.

La remise sera proportionnelle au montant du chèque énergie, et le coût de cette mesure s'élève à 90 millions d'euros pour Engie, a confirmé le groupe à l'AFP.

Un fonds de soutien aux PME

Par ailleurs, le groupe a également mis en place un fonds de soutien de 60 millions d'euros à destination des petites et moyennes entreprises, « qui va leur permettre d'avoir accès à des garanties dont elles ont besoin pour acheter de l'énergie », voire à « des facilités de paiement quand elles peinent à payer les factures ».

S'exprimant sur la réduction des livraisons de gaz russe vers l'Europe, Catherine MacGregor a assuré qu'Engie avait anticipé la situation, travaillant « depuis un certain temps sur différents scénarios, y compris celui d'une coupure totale des livraisons de gaz de Gazprom.»

« Le remplissage du stockage, en France, avance bien. Nous sommes aujourd'hui à 77%, et nous serons à 95%, voire 100%, à la fin de l'année », a-t-elle poursuivi, se montrant plutôt rassurante alors même qu'il y a à peine un mois, le groupe lancé un cri d'alarme avec TotalEnergies et EDF pour inciter les ménages et les entreprises à économiser l'énergie.

