La France confie le pilotage du Conseil national de l'hydrogène à une quinzaine d'industriels

La France a prévu d'investir 7 milliards d'euros d'ici 2030 (dont 2 milliards d'ici 2022 dans le cadre de la relance) pour œuvrer à l'émergence d'une filière française de l'hydrogène décarboné, à même de rendre plus propres l'industrie et les mobilités lourdes. (Crédits : iStock)

Ce Conseil, qui se réunira dans le cadre du Conseil national de l'industrie et associera Régions de France, devrait se tenir pour la première fois courant janvier. Sa mission, expliquent les ministères de l'Economie, de la Transition écologique et de la Recherche, sera de "structurer les échanges entre l'Etat et les parties prenantes, en particulier les filières industrielles, et mesurer le bon déroulement des actions prévues pour identifier, le cas échéant, les éventuels freins".