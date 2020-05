Pertes, plans d'économies, dividendes : les groupes pétroliers face au plongeon des cours

"Des circonstances tout a fait exceptionnelles". Comme l'ensemble des grandes compagnies pétrolières, Total subit de plein fouet le spectaculaire plongeon des cours du baril, précipité par la propagation rapide de l'épidémie de coronavirus. Mardi 5 mai, le groupe français a donc publié des résultats financiers en forte baisse. Et annoncé, comme ses rivaux, de nouvelles mesures d'économies... sans toutefois revoir à la baisse le montant de ses dividendes.

Des profits en chute libre, voire des pertes

Au premier trimestre, toutes les majors pétrolières ont accusé un net repli de leurs profits. Total affiche ainsi une baisse de 35% de son résultat net ajusté, passé de 2,8 milliards de dollars à 1,8 milliard sur la période. Chez Shell, les profits ajustés ont chuté de 46%, à 2,9 milliard de dollars. Et ils ont plongé de 67% pour BP, tombant sous les 800 millions de dollars. Le géant américain Exxon Mobil a enregistré un repli plus limité, de seulement 4%.

En prenant en compte les effets comptables liés à la valorisation des stocks, le résultat net de Total a fondu de 99%. Et Shell et BP ont publié des pertes nettes, respectivement de 24 et de 628 millions de dollars. Exxon Mobil a...