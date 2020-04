Préserver les dividendes : l’obsession des grands groupes pétroliers, mais jusqu'à quand ?

Face au plongeon spectaculaire des cours du brut, les grands groupes pétroliers vont-ils devoir se résoudre à réduire leurs généreux dividendes ? Écartée lors des précédentes crises, cette hypothèse n'est désormais plus un tabou. Jeudi dernier, la compagnie norvégienne Equinor a même été la première à franchir le pas. Et sa rivale italienne Eni, qui a vu ses profits fondre de 94% au premier trimestre, s'est dit prête à en faire de même cet été.

Détenue majoritairement par l'Etat norvégien, Equinor va diviser par trois son prochain versement trimestriel, le ramenant de 27 à 9 cents (de 25 à 8 centimes d'euros). Une mesure justifiée par "des conditions de marché et des incertitudes sans précédent", alors que la propagation rapide de l'épidémie du coronavirus a stoppé net des pans entiers des plus grandes économies mondiales. Et fait chuter la demande de pétrole à son plus bas niveau depuis 1995, selon les estimations de l'agence internationale à l'énergie.

S'endetter pour payer les dividendes

Ce choc violent s'est traduit, tout aussi brusquement, dans les cours du brut. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord a ainsi...