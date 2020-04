Pétrole : pourquoi la crise pourrait empirer

Du jamais vu sur le marché pétrolier. Depuis lundi, le baril de WTI, le brut américain de référence, évolue en territoire négatif. Autrement dit: les vendeurs doivent payer les acheteurs pour se débarrasser de leur pétrole. Jusqu'à 37 dollars par baril ! Une situation inédite, impensable il y a encore quelque semaines, qui illustre le spectaculaire choc qui frappe le secteur depuis que la propagation de l'épidémie de coronavirus a mis à l'arrêt des pans entiers des grandes économies mondiales, et fait plonger la demande de pétrole.

Lire aussi : Pétrole : le prix du baril négatif en raison du mécanisme du marché à terme

Cette première historique est avant tout une "anomalie" technique. Elle s'explique par l'expiration des contrats pour livraison en mai, qui arrivent à échéance ce mardi. Les traders et les spéculateurs qui détiennent ces contrats à terme doivent en effet s'en séparer à la hâte avant qu'ils ne se transforment en livraisons physiques. Et ainsi éviter de se retrouver avec des lots de 1.000 barils sur les bras. Ce mouvement de panique a été accentué par l'envolée des prix du stockage, alors que les capacités mondiales se remplissent très vite et pourraient être...