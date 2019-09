Plastique compostable : TIPA lève 25 millions de dollars

Pointé du doigt comme principal responsable de la pollution marine, le plastique fait de plus en plus l'objet d'un rejet de l'opinion publique ainsi que d'une multiplication des interdictions aux quatre coins du monde. Des alternatives compostables le remplacent souvent, voyant ainsi leur marché s'accroître. C'est le cas des emballages conçus par Tipa, entreprise israélienne créée en 2014 qui développe des solutions de conditionnement compatibles tant avec les composteurs industriels qu'avec les modèles domestiques.

Afin d'être en mesure de profiter pleinement de cette opportunité, la startup, qui compte une trentaine de salariés, vient de finaliser une levée de fonds d'un montant de 25 millions de dollars, auprès d'investisseurs qui la soutenaient déjà comme Chestnut Holding LLC et GreenSoil Investments, mais aussi de nouveaux tels que Blue Horizon Ventures et Triodos Organic Growth Fund.

Élargir l'offre et les marchés

Tipa, qui développé déjà une gamme de produits allant de l'emballage de barres de céréales à celui des magazines, en passant par les sachets à fermeture zip et les films protégeant les t-shirts, et qui est déjà présente en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux États-Unis, compte notamment enrichir encore son offre et ses ventes dans ces pays, notamment dans les secteurs de l'alimentation et de la mode. Au niveau mondial, le marché de l'emballage souple ne vaut rien de moins que 102 milliards de dollars, souligne Tipa.

Le principal défi auquel l'entreprise est confrontée est celui de produire des emballages aussi résistants, transparents et compatibles avec les exigences de sécurités alimentaires que les emballages en plastique non compostable. C'est cette difficulté à expliquer le recours non seulement à des ingrédients bio-sourcés mais aussi fossiles, qui nourrit une certaine méfiance des ONG environnementales face au plastique compostable, et qui pourrait également lui empêcher l'accès à des marchés où de nouvelles réglementations limitant le plastique seraient particulièrement strictes. À cela s'ajoute l'absence, notamment en France, de solutions de compostage pour une grande partie de la population, qui relègue finalement le plastique compostable à la poubelle résiduelle.