TotalEnergies : accord salarial en vue sans la CGT, qui appelle à amplifier le mouvement

Pas de quoi rassurer les particuliers et les entreprises. Cette nuit vers 3 heures du matin au siège du groupe à La Défense, les premières négociations depuis le lancement du conflit le 27 septembre entre la direction de TotalEnergies et les quatre syndicats représentatifs du groupe se sont certes soldées par un projet accord accepté par deux organisations syndicales majoritaires à elles deux avec 56% des voix, la CFDT et la CFE CGC. Mais, il a été refusé par la CGT, à l'origine de la grève, dont les représentants, après avoir quitté la réunion une heure plus tôt, ont dénoncé une « mascarade » et appelé à amplifier le mouvement. La grève a été reconduite « partout » sur les cinq sites du groupe déjà bloqués, a annoncé plus tard la CGT.

Soumis jusqu'à midi à signature des adhérents des deux syndicats favorables, l'accord prévoit une augmentation de salaire de 7%, et non 6% comme prévu jeudi, et des primes allant de 3.000 à 6000 euros. Des propositions jugées « très insuffisantes » par la CGT, alors que plusieurs de ses membres ont prévenu du risque d'un mouvement massif dans les raffineries vendredi qui pourrait prendre une tournure « insurrectionnelle ».

Lire aussiBudget : comment le conflit social chez TotalEnergies affaiblit l'exécutif à l'Assemblée

« Ces syndicats-là qui viendraient signer un accord au rabais, ça ne changera rien à la mobilisation, ça ne changera rien à l'état d'esprit et à la détermination des gréviste », a prédit Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la plateforme TotalEnergies Normandie, en espérant désormais « la généralisation du mouvement. »

Du côté d'Esso-ExxonMobil, le mouvement semblait donner des signes d'essoufflement ce vendredi matin. Il n'y avait, en effet, « pas de gréviste » à Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime), selon Force Ouvrière. La veille, la raffinerie du groupe de Fos-sur-Mer (10% de la consommation française) avait cessé la grève.

Appel à la grève générale

Le mouvement des raffineries s'est néanmoins déjà transformée en appels à la grève générale, et mardi prochain devrait être l'occasion d'une grande journée de grève nationale, des transports aux fonctionnaires, suite à l'appel jeudi de quatre grands syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU) et de plusieurs organisations de jeunesse. La grève de mardi touchera en particulier la SNCF et la RATP. « L'heure du bras de fer est venue », a estimé hier la députée de Seine-Saint-Denis (LFI) Clémentine Autain sur France 2, alors qu'une « Marche contre la vie chère et l'inaction climatique » est prévue dimanche à Paris à l'appel des partis de gauche, notamment.

Cinq raffineries en grève

Pour l'heure, alors que le site de Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (10% de la consommation française) a cessé la grève jeudi, cinq raffineries, sur sept en France, restent à l'arrêt, ainsi que plusieurs dépôts dont un immense à Mardyck, près de Dunkerque, appartenant à TotalEnergies. Ce dernier, comme celui d'Esso de Gravenchon en Normandie depuis mercredi, fait l'objet d'une réquisition des personnels depuis hier pour permettre de rouvrir les vannes. Sur le terrain, les premiers salariés réquisitionnés, forcés de travailler sous peine de sanctions pénales, ont permis de libérer de premiers stocks de carburants par oléoduc (7.000 mètres cubes du dépôt de Gravenchon en Normandie en 24 heures, selon le gouvernement) et par la route (25 camions-citernes de Dunkerque jeudi), sans encombre.

Lire aussiGrève dans les raffineries : trois questions sur la réquisition de personnels

Pour accélérer la reprise, le gouvernement a de nouveau autorisé les camions-citernes à rouler ce week-end, alors que les poids lourds ont normalement interdiction de rouler du samedi 22 heures au dimanche 22 heures.

Les professionnels pénalisés

Jeudi à 17 heures, 29,1% des stations manquaient d'un ou plusieurs carburants, selon le ministère de la Transition énergétique, à peine moins que la veille (30,8%). Dans le Centre Val-de-Loire, la proportion monte à 44,7%. Les files d'attente continuent dans les stations-service. Dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et dans le Centre-Val-de-Loire, particulièrement touchés par les pénuries, les automobilistes ont continué jeudi leur quête d'essence et de diesel, chassant les ravitaillements de camions-citernes et surveillant les applications. Une pénurie qui fait perdre un temps considérable aux professionnels qui dépendent de leur véhicule : transporteurs routiers, artisans, ambulanciers...

Quand le conflit s'arrêtera, le retour à la normale sera progressif

Selon les acteurs du secteur, le retour à la normale sera progressif une fois terminé le conflit chez les pétroliers, même si le retour au calme dans les stations pourrait « rapide » du fait d'une conjonction de facteurs comme la libération du carburant des dépôts, la fin des achats de précaution des consommateurs et les apports supplémentaires via les importations qui se poursuivent.

Mais « il faut distinguer l'amélioration perceptible, qui est très rapide -c'est vraiment un ou deux jours - du retour à la normale, qui prend un peu plus de temps », résume pour l'AFP Olivier Gantois, président de l'Ufip Énergies et Mobilités, porte-parole des pétroliers. Redémarrer une raffinerie à l'arrêt, comme les deux sites d'Esso-ExxonMobil, ou la raffinerie TotalEnergies de Normandie, prendra du temps, entre une semaine et dix jours : « Il faut remettre les unités de fabrication en service, il y en a qu'il faut remettre sous pression, en température, des unités avec des niveaux de risque importants », poursuit Olivier Gantois. Pour l'heure, on n'en est pas encore-là.

_____

ZOOM- TotalEnergies visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine

Deux ONG ont déposé jeudi auprès du parquet national antiterroriste français une plainte contre TotalEnergies pour « complicité de crime de guerre » pour avoir exploité un gisement de gaz fabriquant du kérosène utilisé par les avions russes effectuant des bombardements en Ukraine, a rapporté Le Monde. L'association ukrainienne Razom We Stand et l'association française Darwin Climax Coalitions ont confirmé au Monde avoir déposé plainte contre TotalEnergies, reprochant à celui-ci d'avoir « contribué à fournir au gouvernement russe les moyens nécessaires à la commission des crimes de guerre ». Cette plainte, écrit le journal, fait suite à des révélations publiées en août selon lesquelles TotalEnergies était actionnaire à hauteur de 49% du gisement de Termokarstovoïe, en Sibérie, où est produit du gaz stabilisé dans une usine de transformation ravitaillant une raffinerie qui, elle, vend du kérosène à l'aviation russe. TotalEnergies a dénoncé des accusations « outrancières et diffamatoires » selon un communiqué effectué auprès du quotidien. « Ces accusations contre notre compagnie, qui conduit ses opérations dans le strict respect de la politique de l'Union européenne et des mesures de sanctions européennes applicables, sont particulièrement graves et infondées », a dit le groupe pétrolier.