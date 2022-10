Budget : comment le conflit social chez TotalEnergies affaiblit l’exécutif à l’Assemblée

Alors que le gouvernement essaie de trouver une issue à la crise dans les raffineries, à l'Assemblée nationale, les débats sur le budget se tendent encore un peu plus. La majorité essuie revers sur revers. Et assiste, impuissante, à l'adoption d'amendements qui visent directement la politique économique d'Emmanuel Macron. L'exemple le plus frappant ? Cette nuit, un amendement déposé par le...Modem pour taxer les super dividendes a été largement adopté.