Carburant : la grève se poursuit chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, d'autres réquisitions en vue

Alors que le conflit social dans les raffineries françaises est entré dans une nouvelle phase mercredi avec une première réquisition lancée par le gouvernement chez Esso-ExxonMobil pour ravitailler les stations-services franciliennes à sec, et qu'Emmanuel Macron a assuré mercredi soir sur France 2 que la situation reviendrait normale dans la distribution de carburants « dans le courant de la semaine qui vient », les grévistes durcissent le ton. Le mouvement se poursuit ce jeudi chez Esso-ExxonMobil et TotalEnergies. Dans la nuit, les grévistes de TotalEnergies ont décliné fermement une proposition de la direction de débloquer les livraisons de carburant à l'aube comme un préalable à l'ouverture dans la foulée de négociations salariales. Le dialogue semblait pourtant avoir été renoué plus tôt dans la journée quand la direction avait accepté pour la première fois de recevoir la CGT sans levée des blocages comme elle l'exigeait jusque-là.

« C'est un refus catégorique massif, ils (les salariés) ne veulent pas de cette exigence pour négocier », a déclaré à l'AFP Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité TotalEnergies Europe à la sortie d'une réunion nocturne au siège du groupe à La Défense.

« On a perdu trop de temps, maintenant on négocie sans conditions », a-t-il poursuivi en estimant que les « exigences" de TotalEnergies, à savoir « lâcher du produit (carburant) » était synonyme de « réquisition douce ».

Réquisitions en vue au dépôt de Flandres de TotalEnergies, près de Dunkerque

Les grévistes du dépôt de Flandres de TotalEnergies, près de Dunkerque, seront les prochains à faire l'objet de réquisitions, a assuré le gouvernement. Comme pour les quatre salariés réquisitionnés , hier et aujourd'hui, ils seront contraints de rouvrir les vannes, sous peine de sanctions pénales. Philippe Martinez, leader de la CGT, venu en soutien des salariés d'ExxonMobil, a dénoncé une « décision scandaleuse » et annoncé le dépôt d'un référé jeudi, pour s'y opposer. En attendant, la réquisition a permis d'approvisionner l'Ile-de-France, a précisé dans la soirée la préfecture de la Seine Maritime.

Les pénuries se poursuivent

Pour l'heure, les pénuries se poursuivent. Mercredi à 17 heures, 30,8% des stations-services manquaient d'un ou plusieurs carburants (31,3% mardi), selon le ministère de la Transition énergétique. Une proportion pire dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et en Centre-Val-de-Loire.

Six des sept raffineries de France sont en grève: les quatre de TotalEnergies et les deux d'Esso-ExxonMobil; seule celle de Lavéra, (groupe Petroineos) n'est pas bloquée. S'ajoutent les dépôts de TotalEnergies de la Mède (Bouches-du-Rhône) et des Flandres, qui alimente les Hauts-de-France, tous les deux à l'arrêt. Chez Esso, un accord a été signé avec deux syndicats majoritaires dont la CFDT, mais pas avec la CGT. La grève continue dans ses deux raffineries. Chez TotalEnergies, elle dure depuis le 27 septembre. Elle concerne la raffinerie de Normandie (Gravenchon), près du Havre, le dépôt de Flandres, près de Dunkerque, la « bio-raffinerie » de La Mède (Bouches-du-Rhône), la raffinerie de Feyzin (Rhône) et celle de Donges. FO, quatrième syndicat parmi les salariés du raffinage chez TotalEnergies, a par ailleurs rejoint la grève.

La CGT des Bouches-du-Rhône appelle à la mobilisation générale dans tous les secteur

Le conflit pourrait s'étendre, notamment dans le sud de la France. La CGT des Bouches-du-Rhône appelle en effet à la mobilisation générale dans tous les secteurs pour « défendre le droit de grève ». Mercredi, le secrétaire départemental de la CGT, Olivier Mateu avait prévenu que « dès qu'une réquisition sera mise en œuvre dans le pays, partout la CGT des Bouches-du-Rhône appellera à rentrer dans l'action, partout où c'est possible », soulignant que 30% des produits pétroliers qui transitent en France passent par ce département. Les représentants CGT du grand port maritime de Marseille-Fos et de la seule raffinerie en France qui n'est pas en grève, la raffinerie de Lavera, se sont également dits prêts à relayer cet appel à la mobilisation. « Si un de nos camarades est réquisitionné, on ne restera pas la seule raffinerie à fonctionner », avait lui aussi déclaré Sébastien Varagnol, représentant CGT sur la raffinerie du groupe Petroineos. « S'ils s'amusent à réquisitionner un seul salarié, on entrera dans l'action », a également insisté Benoît Facchetti, secrétaire général CGT du port et de Fluxel, l'entreprise chargée au terminal pétrolier de Lavera de l'interconnexion entre les navires chargés de pétrole ou de carburant et leurs clients sur le port de Marseille-Fos ou ailleurs.

Une réunion de toutes les unions départementales de la CGT est prévue jeudi à 9h30.