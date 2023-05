Vente de Velan : Un dossier (Segault) peut en cacher un autre (Velan France, ex-Alstom)

Dans l'affaire de la vente de Velan au groupe américain Flowserve, il y a le dossier Segault dans le domaine de la défense (détenue à 75%) mais il y aussi celui de Velan SAS (ex-Alstom), la filiale française du groupe canadien spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de robinetterie nucléaire et cryogénique de haute performance. Elle emploie 280 personnes à Lyon pour un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros. Velan SAS, qui équipe l'ensemble des réacteurs nucléaires français, est l'un des fournisseurs critiques de EDF. Elle fournit également des équipements dans plus de 350 réacteurs nucléaires dans le monde. Elle a par ailleurs installé l'an dernier 48 robinets à soupape de régulation cryogénique dans une usine de production d'hydrogène liquide située sur la côte ouest des États-Unis.

La vente de Velan SAS (détenue à 100% par Velan) à Flowserve fait l'objet d'une procédure dans le cadre des investissements étrangers en France et Velan doit obtenir une autorisation préalable avant de pouvoir la céder. Selon nos informations, EDF ne semble pas préoccupé par cette opération entre Flowserve et Velan. Il est fort possible que la Direction générale du Trésor accepte cette transaction qui sera vraisemblablement assortie de certains engagements. Faut-il toutefois se rappeler que General Electric n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis d'Alstom. Et selon un observateur, le rachat de Segault, qui a besoin de s'appuyer sur un acteur ayant une taille critique (17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021), mais aussi de Velan SAS ferait sens. Notamment pour les fonds d'investissement.

Des activités bénéficiaires en France

Il n'est pas sûr non plus que Flowserve poursuive son opération de rachat de Velan (245 millions de dollars) s'il devait perdre les activités basées en France. Au total, en 2022, les activités France de Velan ont réalisé 102,59 millions de dollars de chiffre d'affaires (contre 85,38 millions en 2021) sur un chiffre d'affaires global de Velan de 411,2 millions de dollars (302 millions en 2021). Soit près d'un quart du chiffre d'affaires de Velan, qui a affiché l'an dernier une perte nette de 21,1 millions de dollars (contre un bénéfice de 2,8 millions de dollars en 2021 et une perte de 16,3 millions en 2020). Surtout, les activités basées en France sont bénéficiaires contrairement à au groupe Velan : Segault a dégagé un profit de 2 millions d'euros en 2021 tandis que Velan SAS a affiché un bénéfice de 13 millions d'euros.

Sur 325 dossiers soumis à la Direction générale de Trésor, 194 demandes d'autorisation n'ont pas abouti et 131 opérations ont été autorisées. Pour autant, 53 % de ces 131 opérations (soit 70) ont été assorties de conditions de nature à garantir la préservation des intérêts nationaux.